Fausse-couche : cette avancée pourrait aider à prédire les risques

L'ESSENTIEL Entre 10 % et 20 % des grossesses finissent par une fausse couche au cours du 1er trimestre.

Les chercheurs ont identifié 26 protéines et 21 métabolites liés aux fausses-couches.

Cette découverte pourrait aider à repérer les grossesses à risque et améliorer leur prise en charge.

Les fausses-couches précoces, c’est-à-dire au cours du 1er trimestre, sont très fréquentes. Elles représentent entre 10 à 20 % des grossesses, selon la littérature scientifique. Malheureusement, nous avons actuellement peu de moyens pour les prédire précocement et donc pour tenter de les prévenir.

Des chercheurs chinois ont mis en lumière des biomarqueurs qui pourraient aider à prendre en charge rapidement les futures mamans à risque. Leur étude a été publiée dans la revue eBioMedicine, le 13 avril 2026.

26 protéines et 21 métabolites liés aux interruptions naturelles de grossesse

Pour découvrir des biomarqueurs fiable de la fausse couche précoce, les chercheurs ont réuni 40 femmes ayant eu une interruption naturelle de grossesse et 40 femmes enceintes dans leur 7e à 13e semaine de grossesse. Leurs prélèvements sanguins ont été effectués. Les protéines et les métabolites présents dans le sang ont été recherchés grâce à de nouvelles techniques d’analyses.

L’équipe a identifié 26 protéines et 21 métabolites dont les taux ont changé de manière significative dans le groupe des femmes ayant fait une fausse couche. Pour les scientifiques, ces derniers pourraient être des biomarqueurs des arrêts spontanés de la grossesse. "De plus, l'analyse intégrative a indiqué plusieurs signaux de mécanismes potentiels impliqués dans la fausse couche, agissant potentiellement par la dérégulation de la production de β-HCG (hormone de grossesse), de la réponse immunitaire et du métabolisme des lipides", ajoutent-ils.

Il a également été noté que l'angiopoïétine 4 (ANGPTL4), une protéine clé aux propriétés anti-inflammatoires et régulant le métabolisme des lipides, a diminué de 1,85 fois lors des fausses-couches. Une baisse était aussi observée pour plusieurs protéines immuno-régulatrices comme l'oncostatine M (OSM), le protéine 1 de la mort cellulaire programmée (PD-L1), l'angiopoïétine 2 (ANGPT2) et la follistatine 3 (FSLT3). En revanche, les taux d'une série de protéines pro-inflammatoires telles que la métalloprotéinase matricielle 10 (MMP10), la contactine-4 (CNTN4) et la chimiokine Momotive C-C (CCL25), grimpaient.

Vers un dépistage des risques de fausses-couches

Face à ces résultats, les chercheurs estiment que leur découverte pourrait aider à repérer les grossesses à risque de fausse-couche. "Les biomarqueurs nouvellement identifiés présentent des performances diagnostiques et prédictives prometteuses pour les fausses-couches, soulignant sa valeur translationnelle clinique (c’est-à-dire la possibilité de passer des laboratoires à une application pratique) pour la reproduction humaine et la santé materno-fœtale", concluent les auteurs.