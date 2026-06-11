Être allergique au sport, c’est possible

L'ESSENTIEL L'anaphylaxie induite par l'exercice est une allergie rare mais potentiellement grave.

Elle peut être déclenchée par le sport seul ou associée à certains aliments et facteurs environnementaux.

Des mesures de prévention permettent toutefois de limiter les risques.

Celles et ceux qui se disent "allergiques au sport" avec un sourire en coin ne croient pas si bien dire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une véritable "allergie à l’exercice physique" existe. Cette affection rare et méconnue peut entraîner un choc anaphylactique, une urgence médicale susceptible de mettre la vie en danger. La chercheuse en immunologie Shafqat Ahrar Jaigirdar, de l’Université Sheffield Hallam au Royaume-Uni, revient sur ce phénomène intrigant dans un article publié sur le site The Conversation.

Quand l'alimentation et le sport se combinent

L’"anaphylaxie induite par l'exercice physique" (Exercise-Induced Anaphylaxis, ou EIA) représenterait entre 2,3 % et 5 % de l'ensemble des cas d'anaphylaxie recensés dans le monde. C’est une réaction allergique sévère déclenchée par une activité physique modérée à intense. "Une allergie à l'exercice est une réalité, et elle peut être dangereuse si elle n'est pas détectée à temps", explique Shafqat Ahrar Jaigirdar. Les symptômes ressemblent à ceux d'autres réactions allergiques : démangeaisons, éruption cutanée, gonflement des lèvres, fourmillements dans la bouche, nausées ou vomissements. Dans les cas les plus graves, des difficultés respiratoires et circulatoires peuvent apparaître rapidement.

L'anaphylaxie liée à l'exercice a été identifiée pour la première fois dans les années 1970 après plusieurs hospitalisations d'un coureur de fond américain. Les médecins ont découvert que ses crises ne survenaient que lorsqu'il faisait du sport après avoir consommé des fruits de mer. Aujourd'hui, les chercheurs savent que certains cas sont liés à l'association entre un aliment et l'exercice physique. Cette forme particulière d’EIA est appelée "anaphylaxie induite par l'exercice dépendante de l'alimentation". Les fruits de mer, les fruits à coque, les œufs, le lait ou encore le blé figurent parmi les principaux aliments impliqués.

Mais les aliments ne sont pas les seuls responsables. Selon la chercheuse, "les symptômes peuvent également apparaître quand on fait de l’exercice après une exposition à certains médicaments, des infections, des changements hormonaux, la consommation d'alcool ou même des facteurs environnementaux comme le pollen". Dans certains cas même, l'exercice seul semble suffire à déclencher la réaction.

Un mécanisme encore mystérieux

Malgré plusieurs décennies de recherche, les scientifiques reconnaissent que "la cause exacte de l'anaphylaxie induite par l'exercice reste inconnue". De récents travaux pointent toutefois vers un rôle central des mastocytes, des cellules immunitaires qui libèrent notamment de l'histamine. "Dans les cas d'EIA, les mastocytes semblent être activés au mauvais moment", développe Shafqat Ahrar Jaigirdar. Cette libération soudaine d'histamine provoquerait alors un rétrécissement des voies respiratoires et des vaisseaux sanguins, à l'origine de l'anaphylaxie.

Pour les personnes concernées, plusieurs précautions peuvent réduire les risques. Les experts recommandent notamment d'éviter l'exercice pendant au moins quatre heures après une exposition à un allergène identifié, de toujours porter un auto-injecteur d'adrénaline et d'interrompre l'activité physique au moindre symptôme. La bonne nouvelle, selon la chercheuse, c’est que "la plupart des personnes diagnostiquées parviennent à mener une vie relativement normale et active grâce à une combinaison de vigilance, d'adaptations de leurs comportements et de traitements".