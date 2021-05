Comment surmonter une fausse-couche ?

Même au premier trimestre, faire une fausse couche peut entraîner une véritable détresse psychologique chez les femmes (et les hommes) concernées. Plutôt que de vouloir minimiser ou d'inciter à passer à autre chose, il est préférable de laisser la parole s'exprimer.

Une fausse-couche est aussi un deuil

Quel que soit le terme, même dans les premières semaines, faire une fausse couche c'est perdre un enfant fantasmé et parfois très attendu. Pour certaines la remise en cause est très importante et peut concerner des projets de déménagement ou de changement de travail par exemple.

Les rituels ont alors ici toute leur importance, et peuvent aider à accompagner ce processus de deuil d'un être désiré. Si bien sûr un enterrement n'est pas toujours possible, poser un acte symbolique comme planter une fleur ou un arbre à la mémoire de l'enfant, ou lui écrire une lettre, peuvent aider à se recueillir et honorer ce bébé imaginé.

Un traumatisme à ne pas banaliser

L'expérience d'une fausse couche peut être un traumatisme très angoissant, y compris à long terme, en particulier s'il s'agit du premier enfant. Des angoisses de mort peuvent alors être très présentes tout au long d'une future grossesse ou après la naissance du nouveau-né.

Plutôt que de banaliser ou d'encourager à une nouvelle grossesse, il est préférable de consulter un professionnel de santé, que ce soit le médecin traitant, le gynécologue, la sage-femme, ou encore un psychologue ou un psychiatre, pour discuter du ressenti et surtout de la souffrance présente. L'idée c'est de pouvoir travailler sur la représentation et le vécu de la fausse couche pour aider la future maman à surmonter ce traumatisme et limiter les répercussions à l'avenir.

En savoir plus : "Traverser l'épreuve d'une grossesse interrompue - Fausse couche, IMG, mort fœtale in utero" de Nathalie Lancelin-Huin, éditions Josette Lyon.