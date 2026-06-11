Voici pourquoi il ne faut pas mettre les ustensiles en plastique au lave-vaisselle

L'ESSENTIEL Mettre des contenants et ustensiles en plastique dans le lave-vaisselle libère des microplastiques et nanoplastiques dans les eaux usées.

La combinaison de la chaleur, des détergents et de l’abrasion dégrade progressivement le plastique.

Un seul cycle de lave-vaisselle rempli d’objets en plastique peut relâcher environ 920.000 particules. À l’échelle mondiale, cela représenterait environ 33 millions de particules par foyer et par an.

Spatule, louche, planche à découper, boîte de conservation… Ces indispensables de la cuisine passent souvent au lave-vaisselle sans que l'on y prête attention. Pourtant, cette habitude, qui facilite le quotidien, pourrait avoir des conséquences insoupçonnées, selon une récente étude publiée dans la revue American Chemical Society ACS ES&T Water. Dans le cadre de ces travaux, des chercheurs de l’université du Queensland (États-Unis) ont montré, pour la première fois, que les lave-vaisselle constituaient une source potentielle de pollution des eaux usées par les plastiques, qui peuvent ensuite se retrouver dans l'environnement.

Ustensiles en plastique : environ 920.000 particules libérées par cycle de lavage

Afin de parvenir à cette conclusion, l’équipe a sélectionné et mis des ustensiles en plastique (polypropylène, polyéthylène, polystyrène, polyéthylène téréphtalate utilisé notamment pour de nombreuses bouteilles et un type de polyamide) dans un lave-vaisselle domestique. "Lors du lavage mécanique de la vaisselle, les objets en plastique sont exposés à des processus de nettoyage chimiques, thermiques et abrasifs, avec des températures élevées pouvant atteindre 70 degrés Celsius, du détergent et des cycles de rinçage", ont rappelé les auteurs. Par la suite, ils ont analysé les eaux usées. "La morphologie et la composition élémentaire des particules ont été caractérisées par microscopie, leur taille et leur concentration ont aussi été examinées."

Les résultats montrent qu’un seul cycle de lave-vaisselle, avec des objets en plastique, peut libérer environ 920.000 micro et nanoparticules dans les eaux usées, soit 33 millions de particules par foyer et par an à l'échelle mondiale. Les ustensiles en polyéthylène, polypropylène et polystyrène libéraient davantage de particules de grande taille (plus de 2,7 μm), tandis que le polyéthylène téréphtalate et un type de polyamide en libéraient des quantités relativement constantes pour les quatre classes de taille. D’après les scientifiques, la masse totale de plastique rejetée équivaut à environ 6 mg par personne et par an, soit environ un quart du poids d'un grain de riz.

"Être plus attentifs aux plastiques que nous utilisons et à la manière dont nous les nettoyons"

"Malgré le nombre élevé de particules libérées, la masse totale rejetée par les contenants en plastique reste faible et mineure comparée à d'autres sources connues de pollution plastique. Cependant, les données soulignent la nécessité d'être plus attentifs aux plastiques que nous utilisons et à la manière dont nous les nettoyons", ont précisé les chercheurs. Selon eux, les fabricants de plastique pourraient développer des plastiques plus résistants à la dégradation lors du lavage. Néanmoins, "il est préférable d’éliminer ce polluant avant qu’il ne se répande dans l’environnement plutôt que de mettre en œuvre des mesures coûteuses une fois qu’il a déjà été rejeté. De petits gestes, multipliés par des millions de foyers, peuvent contribuer à réduire la pollution plastique mondiale."