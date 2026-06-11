Pourquoi les infections sont un risque majeur pour les diabétiques

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les personnes atteintes de diabète de type 1, de type 2 ou de prédiabète ont plus de risque d’être hospitalisées pour une infection.

Chez les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2, les hospitalisations étaient le plus souvent dues à des infections des voies respiratoires inférieures comme la pneumonie.

Chez ceux atteints de diabète de type 2, les sepsis et les infections respiratoires inférieures étaient les plus meurtrières.

Après les maladies cardiovasculaires et le cancer, les infections constituent la troisième cause de décès chez les personnes atteintes de diabète de type 2, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Diabetes. Et c’est justement cette troisième cause, moins connue du grand public, que les chercheurs de la St George's, University of London ont analysée durant leurs travaux.

Une hausse de 337 % du risque d’être hospitalisés pour une infection

Pour cela, ils ont étudié les données de plus de 800.000 personnes en Angleterre atteintes de diabète de type 1 (33.829 patients), de type 2 (527.151) ou de prédiabète (273.216 personnes). Les patients ont été suivis pendant cinq années, à l'issue desquelles les données ont été comparées à celles d’un panel de plus d'un million de personnes témoins.

Résultats : les personnes diabétiques étaient plus susceptibles d’être touchées par une infection que le reste de la population. Dans le détail, celles atteintes de diabète de type 1 présentaient un risque plus élevé de 81 % d’infection en soins primaires, c’est-à-dire prise en charge par le médecin généraliste, et de 337 % d'être hospitalisées pour une infection, comparativement au reste de la population. Dans le diabète de type 2, ces pourcentages étaient respectivement de 51 % et 91 %. Enfin, les patients touchés par un prédiabète avaient eux aussi des risques plus élevés, de 35 % et 33 %.

Les patients atteints de diabète de type 1 et 2 étaient plus souvent hospitalisés pour des infections des voies respiratoires inférieures, comme la pneumonie. Chez ceux atteints de diabète de type 2, les sepsis et les infections respiratoires inférieures étaient les plus meurtrières et constituaient même la troisième cause de mortalité, après les maladies cardiovasculaires et les cancers.

Le taux ou les fluctuations glycémiques augmentent le risque d’infection

Les scientifiques ont aussi observé un lien entre le taux de glycémie et le risque infectieux. Chez les patients atteints de diabète de type 1, un niveau souvent élevé était associé à un risque plus important d’infection. En revanche, pour le diabète de type 2, ce sont les fluctuations glycémiques au fil du temps qui influencent ce risque, plus que le taux de glycémie moyen.

“Les infections constituent un danger majeur pour la santé des personnes atteintes de diabète et, souvent, ne sont pas réellement prises en compte, explique Julia Critchley, qui a dirigé l'étude, dans un communiqué. Elles sont fréquentes, graves et souvent évitables, mais restent largement absentes des recommandations cliniques.”

Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 200 millions en 1990 à 830 millions en 2022, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). “Il serait imprudent de ne pas considérer le risque infectieux comme une composante essentielle de la prise en charge du diabète, ajoute Julia Critchley. Cela ne peut pas être une simple considération secondaire.”