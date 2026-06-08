Diabète, obésité : ce médicament expérimental est-il plus efficace que les GLP-1 ?

L'ESSENTIEL Les analogues du GLP-1 sont des médicaments utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité.

Ils peuvent avoir des effets secondaires chez les patients, comme la perte d'appétit, la diminution de la masse musculaire ou encore des troubles digestifs.

Pour traiter ces deux maladies, des chercheurs ont mis au point un nouveau médicament qui ne semble pas présenter ces effets secondaires.

Les analogues du GLP-1 seront-ils bientôt remplacés ? Ces médicaments, utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité, pourraient voir émerger un nouveau concurrent. Des chercheurs de l'Institut Karolinska et de l'Université de Stockholm, en Suède, ont développé un traitement dont l’efficacité est comparable à celles des analogues du GLP-1, mais sans effets secondaires démontrés à ce stade. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Cell.

Le médicament active le métabolisme des muscles

Le glucagon-like peptide-1 (GLP-1) est une hormone sécrétée par l’intestin au moment de la digestion. Lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé, le GLP-1 participe à la régulation de la glycémie, en stimulant la libération d'insuline. En parallèle, cette hormone agit sur les zones du cerveau qui contrôlent la prise alimentaire, ce qui participe à la sensation de satiété et à la réduction de la prise alimentaire.

Les analogues du GLP-1 ont une action similaire et favorisent donc la perte de poids. Mais ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires, notamment la perte d'appétit, la diminution de la masse musculaire ou encore des troubles digestifs.

Pour éviter ces effets secondaires, les scientifiques ont développé un médicament qui agit de façon totalement différente. En effet, au lieu de réduire la faim, il active le métabolisme des muscles qui, en réaction, brûlent de la graisse. Cette action pourrait permettre de favoriser la perte de poids et d’améliorer la régulation de la glycémie, sans entraîner de diminution de la masse musculaire ni d’effet sur l’appétit. Dernier avantage : ce nouveau médicament est délivré sous la forme de comprimés, et non pas de solution injectable comme les analogues du GLP-1.

“Ce médicament représente un type de traitement totalement nouveau et pourrait s'avérer très important pour les patients atteints de diabète de type 2 et d'obésité, explique Shane C. Wright, l’un des auteurs de cette étude, dans un communiqué. Notre substance semble favoriser une perte de poids saine et, en plus, les patients n'ont pas besoin d'injections.”

Pas d’effets secondaires pour ce nouveau médicament

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont mené un essai clinique de phase 1 auprès de 48 volontaires sains et de 25 personnes atteintes de diabète de type 2. Selon l'étude, ils ont obtenu de bons résultats et les participants ont bien toléré le traitement. Autrement dit, à ce stade, ils n’ont pas relevé d’effets secondaires.

“Nos résultats ouvrent la voie à un avenir dans lequel nous pourrions améliorer la santé métabolique sans perte de masse musculaire, explique Tore Bengtsson, l’un des auteurs. Les muscles jouent un rôle important à la fois dans le diabète de type 2 et dans l’obésité, et la masse musculaire est également directement corrélée à l’espérance de vie.”

Mais avant de remplacer les analogues du GLP-1 dans le traitement du diabète de type 2 et de l’obésité, ce nouveau médicament devra encore réussir plusieurs essais cliniques. En attendant, en France, deux analogues du GLP-1 seront pris en charge par l’Assurance maladie à partir du 15 juin prochain pour le traitement de l’obésité.