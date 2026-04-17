GLP-1 et perte de poids : un effet bénéfique sur le foie ?

Les nouveaux médicaments contre l’obésité seraient-ils des traitements potentiels des maladies du foie ? Ozempic, Mounjaro, Wegovy : ces médicaments appartiennent à la famille des agonistes du GLP-1. Leur principe actif, le sémaglutide, réduit la glycémie et aide à la perte de poids. Selon une étude parue dans Cell Metabolism, il pourrait aussi avoir des effets bénéfiques sur la santé du foie. Les auteurs de ces travaux, des chercheurs canadiens et espagnols, ont découvert que le sémaglutide agit sur un sous-ensemble de cellules hépatiques, ce qui améliore son fonctionnement, et ce, quelle que soit la perte de poids.

Agonistes du GLP-1 : le sémaglutide a des effets bénéfiques sur les cellules hépathiques

"Des essais cliniques ont montré que les patients qui perdent très peu de poids présentent les mêmes réductions de l’inflammation, de la fibrose et des taux d’enzymes hépatiques que ceux qui perdent beaucoup de poids, précise le Dr Daniel Drucker, directeur de ces travaux et chercheur à l’Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, à Toronto. Nous comprenons maintenant pourquoi."

Cette découverte fait suite à un essai sur des souris atteints de stéatohépatite non alcoolique (MASH), une maladie du foie chronique et grave. L’analyse approfondie des cellules hépatiques a permis d'identifier deux types de cellules porteuses de récepteurs du sémaglutide : les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques (LSEC) et les lymphocytes T. "Bien que les LSEC ne représentent qu'environ 3 % du volume cellulaire hépatique, elles se sont révélées être le principal facteur expliquant les effets bénéfiques du sémaglutide sur le foie", observent ces spécialistes.

Un test a montré que le sémaglutide permettait d’inverser la maladie chez des souris, même en l’absence de perte de poids. "Lors d'un autre test, des souris dépourvues de récepteurs LSEC n'ont présenté aucune amélioration hépatique sous sémaglutide, même après une perte de 20 % de leur poids corporel", poursuivent-ils. Les analyses réalisées ensuite ont montré que le principe actif modifie l'activité génique des LSEC : cela les incite à libérer des molécules anti-inflammatoires qui vont rapprocher l’état du foie malade de celui d’un foie sain. "Il s'avère que le récepteur responsable de ces bienfaits se trouve dans une population très spécialisée de cellules hépatiques, complète le Dr Drucker. Ce récepteur orchestre la production de molécules qui interagissent avec différents types de cellules hépatiques afin de calmer l'inflammation, problème majeur des maladies métaboliques."

Obésité, maladie du foie… : vers une évolution des prescriptions des agonistes du GLP-1 ?

Pour lui, ces découvertes pourraient aider à la prise de décision concernant les prescriptions. Les médecins pourraient ainsi prescrire des doses plus faibles, même en l’absence de perte de poids significative, afin d’éviter les effets secondaires liés à des doses plus élevées. "Nous ne disons pas que la perte de poids n’est pas importante, car de nombreux aspects de la santé s’améliorent lorsque les patients maigrissent, précise le médecin canadien. Mais nous savons maintenant que le poids ne doit pas être le seul critère de réussite, car les médicaments anti-GLP-1 améliorent la santé du foie, que le patient perde du poids ou non."

Agonistes du GLP-1 : des effets secondaires possibles

D’autres études ont toutefois mis en lumière les risques liés à ces médicaments. La prise de traitement à base de sémaglutide peut avoir des effets gastro-intestinaux, comme la nausée ou les vomissements. Au Royaume-Uni, les autorités sanitaires ont alerté sur un risque de pancréatite aiguë : près de 1.300 cas, liés à l’usage d’un analogue du GLP-1, ont été recensés dans le pays. Des travaux, parus en août 2025, ont constaté une perte de masse maigre et un affaiblissement musculaire liés à la prise de ces médicaments.



Comme le rappelle l'Ansm en France, ces médicaments doivent être prescrits en seconde intention, en cas d’échec de "la prise en charge nutritionnelle, et en association à un régime hypocalorique et à une activité physique". "Les aGLP-1 indiqués dans l’obésité ne doivent pas être utilisés pour la perte de poids à des fins esthétiques, c’est-à-dire pour la perte de poids chez des personnes sans surpoids, ni obésité et qui n'ont pas de problèmes de santé liés au surpoids, souligne l'organisme. Ces usages inappropriés peuvent exposer à des effets indésirables parfois graves."