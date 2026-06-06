D'ici 2050, il manquera 100 millions de soignants en cancérologie dans le monde

L'ESSENTIEL Près de 100 millions de professionnels de l'oncologie manqueront d'ici 2050.

Les infirmiers et les spécialistes du diagnostic (radiologues, anatomopathologistes) seront les professions les plus concernées.

L'Afrique et l'Asie seront les régions les plus touchées par le manque de professionnels de santé.

Près de 100 millions. C'est le déficit de professionnels de la cancérologie que pourrait connaître le monde d'ici à 2050. Une perspective alarmante alors que le nombre de cancers, lui, ne cesse de progresser.

“Nous risquons une crise du cancer sans précédent”

Grâce à un modèle de simulation, une équipe de chercheurs a pu faire ce constat malheureux. Pour cela, ils se sont basés sur des données épidémiologiques, démographiques et liées aux systèmes de santé.

Ils ont ainsi réussi à modéliser l’évolution de l’oncologie d’ici 2050 pour 17 types de cancer et 18 catégories de personnel, dans 200 pays et zones géographiques. Leurs travaux ont été publiés par la Commission d’oncologie du Lancet et présentés au congrès mondial de cancérologie, l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui s’est tenu du 29 mai au 2 juin à Chicago, aux États-Unis.

“Sans action urgente pour remédier aux pénuries critiques de main‑d’œuvre, nous risquons une crise du cancer sans précédent, alerte la Dre Hedvig Hricak, coprésidente de la Commission, dans des propos rapportés par Euronews.

En 2022, le nombre de cas de cancer était de 20 millions dans le monde. D’après cette nouvelle étude, ce chiffre devrait atteindre 35,3 millions de cas en 2050. Pourtant, à cette date, il manquera 99,9 millions de soignants en oncologie, ce qui risque de fortement compliquer l’accès aux soins. Et ce, d’autant plus que les professionnels de santé les plus concernés par cette pénurie seront les infirmiers (65 millions) et les spécialistes du diagnostic en radiologie et en anatomopathologie (16 millions).

“Nous appelons à des stratégies immédiates, adaptées à chaque pays, à une utilisation plus intelligente des ressources humaines, à une redéfinition des tâches et à l’adoption de l’IA et de la santé numérique, ainsi qu’à une formation pensée pour l’avenir et à des financements solides et durables via des partenariats public‑privé”, explique la Dre Hedvig Hricak.

Tous les pays seront touchés par la pénurie de soignants en oncologie

Les régions les plus touchées par ce manque de professionnels de santé seront l’Afrique et l’Asie. Néanmoins, la pénurie concernera aussi les pays à revenu élevé, notamment à cause des conditions de travail du secteur et des problèmes de santé mentale qui peuvent en découler.

“Ne vous y trompez pas : c’est un signal d’alarme, où que vous soyez dans le monde, a souligné Mark Lawler, co‑auteur de l’étude, lors de la présentation du rapport. Ce que nous avons mis au jour est choquant : comment concilier une hausse de 15 millions de cas de cancer diagnostiqués avec 100 millions de professionnels du cancer en moins ? Les données, malheureusement, ne mentent pas. Nous ne pouvons pas attendre 2050 pour vérifier si nos projections sont exactes : nous devons agir maintenant.” L’alerte est donnée. Reste à savoir comment les gouvernements vont y répondre.