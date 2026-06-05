La sardine, un petit poisson aux grands bienfaits ?

L'ESSENTIEL Ces derniers mois, la sardine est devenue la nouvelle icône food des réseaux sociaux grâce à ses qualités nutritionnelles.

En effet, ce petit poisson est riche en oméga-3, en protéines, en calcium, en vitamines D et B12.

Cependant, lorsqu’il est en boîte, cet aliment reste un produit transformé. Ainsi, il est préférable de n’en manger qu’une fois par semaine.

Qu'elle soit grillée ou en boîte, la sardine fait un retour en force. Sur TikTok et Instagram, les recettes créatives se multiplient et séduisent un public de plus en plus large. Mais d'où vient cet engouement soudain pour ce petit poisson ? Plusieurs créateurs de contenu et internautes vantent les qualités nutritionnelles de cet aliment, mais qu'en est-il vraiment d'un point de vue scientifique ? Selon l’Anses, le poisson et les produits de la pêche, notamment ceux dits "gras", possèdent des qualités nutritionnelles. Dans la liste des poissons gras en question, on retrouve en effet la sardine.

Pourquoi la sardine est un aliment particulièrement intéressant sur le plan nutritionnel ?

Étant un poisson gras, la sardine est riche en oméga-3 à longue chaîne. Les oméga-3 sont nécessaires au développement et au fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Selon l’Assurance Maladie, ces acides gras dits insaturés sont bénéfique pour la santé cardiovasculaire. "Les données scientifiques montrent que la consommation d’omégas-3 favorise une diminution de la pression artérielle chez les personnes présentant une hypertension artérielle, une diminution des triglycérides dans le sang et une réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires chez les personnes présentant au préalable des pathologies cardiovasculaires." En outre, ces acides gras auraient un effet positif sur la santé mentale (dépression, démence dont maladie d’Alzheimer). Ils sont également impliqués dans la prévention de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). "En effet, le déficit en omégas 3 peut augmenter le risque de ce trouble oculaire."

Autre atout de la sardine : sa teneur moyenne en protéines est élevée, plus précisément de 19,5 g pour 100 g, soit plus que les œufs. Pour rappel, les protéines sont indispensables pour le développement musculaire, le renouvellement de la peau, des ongles et des cheveux, la réponse immunitaire, le transport de l’oxygène et la digestion. Ce petit poisson est également une mine de calcium grâce à ses arêtes. D’après Ciqual, la table de composition nutritionnelle des aliments publiée par l'Anses, son taux de calcium est de 57,5 mg pour 100 g. "Le calcium joue un rôle clé dans la minéralisation et la structure du squelette. Il est nécessaire à de nombreuses fonctions biologiques telles que l’excitabilité neuromusculaire, la coagulation sanguine, la perméabilité membranaire, la libération d’hormones, l’activation d’enzymes et la signalisation cellulaire", précise l’autorité sanitaire.

Enfin, ce petit poisson est riche en vitamine D (14 µg/100 g) et B12 (8,6 µg/100 g). La vitamine D est essentielle à l'immunité et à la fixation du calcium, tandis que la B12 combat la fatigue et protège le système nerveux.

Peut-on manger de la sardine tous les jours ?

Les autorités sanitaires conseillent de consommer du poisson et des produits de la pêche deux fois par semaine, en alternant un poisson maigre (cabillaud, colin) et un poisson gras (comme la sardine, le maquereau ou le saumon). Il est recommandé d’en manger 100 g par repas, cela correspond pile à la taille standard d'une boîte de conserve classique du commerce (souvent calibrée entre 90 g et 115 g de poisson égoutté). Même si elle est excellente, la sardine en boîte reste un produit transformé souvent riche en sel (environ 1 g pour 100 g, soit 20 % du maximum quotidien recommandé) et, si elle est à l'huile, elle est très calorique. Ainsi, il vaut mieux ne pas en manger quotidiennement.