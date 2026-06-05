Se sentir plus vieux que son âge dégrade la qualité du sommeil

L'ESSENTIEL Les adultes qui se sentent plus âgés que leur âge réel souffrent davantage de troubles du sommeil.

Ils rapportent plus d’insomnie, un sommeil moins régulier et davantage de difficultés dans la journée.

Ils déclarent aussi une moins bonne santé physique, en lien justement avec les troubles du sommeil dont ils souffrent.

La jeunesse, c’est dans la tête ! En plus de nous faire sentir bien, cet adage pourrait avoir une autre vertu : nous aider à bien dormir ! En effet, selon une nouvelle étude publiée dans la revue SLEEP, les adultes qui se sentent plus vieux que leur âge réel sont plus à risque de souffrir d'insomnie, d’un sommeil irrégulier et de répercussions sur leurs activités quotidiennes liées à ces troubles.

Plus on se sent vieux, moins on dort bien

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont demandé à 3.177 adultes de répondre à un questionnaire en ligne, abordant différentes thématiques : âges réel et subjectif, qualité et/ou troubles du sommeil, sévérité des insomnies, dépression, anxiété et santé physique. En moyenne, les volontaires étaient âgés de 42,8 ans, avec quasiment autant de femmes que d’hommes (49 % pour les premières, 51 % pour les seconds).

“Les adultes qui se sentaient plus âgés que leur âge réel ont systématiquement rapporté une moins bonne qualité de sommeil, notamment davantage de symptômes d'insomnie, un sommeil moins régulier et des répercussions plus importantes sur leur fonctionnement au quotidien, explique Joseph M. Dzierzewski, l’un des principaux auteurs de l’étude, dans un communiqué. Ces associations sont restées significatives même après avoir pris en compte l'âge chronologique, la dépression et l'anxiété.” Autrement dit, l’écart d’âge entre celui ressenti et le réel serait un facteur associé à une moins bonne qualité de sommeil, indépendamment des autres facteurs.

Des conséquences sur la santé physique

Les scientifiques se sont aussi intéressés aux liens entre l’âge ressenti, le sommeil et la santé physique. Résultats : les personnes qui se sentent plus âgées présentent une moins bonne santé physique déclarée, en lien justement avec les troubles du sommeil dont elles souffrent.

“Ces résultats suggèrent que la perception du vieillissement peut avoir des conséquences importantes sur le sommeil et le bien-être général, a déclaré Dzierzewski. Mieux comprendre l'âge ressenti pourrait contribuer à orienter de futures approches pour favoriser un sommeil plus sain et une meilleure qualité de vie à long terme.”

Selon l’Assurance maladie, 45 % des Français souffrent d’au moins un trouble du sommeil. L’insomnie arrive en tête, pour 21 % d’entre eux, suivie des troubles du rythme du sommeil (13 %), de l’apnée du sommeil (9 %) et des cauchemars récurrents (8 %). Pourtant, à force, le manque de sommeil peut favoriser le développement de plusieurs maladies comme la dépression, l’obésité ou encore le diabète de type 2.

Avant de tirer une conclusion générale de cette nouvelle étude, d’autres travaux devront confirmer que l’âge ressenti influence le sommeil. En attendant, pourquoi pas essayer de se sentir plus jeune pour tenter de mieux dormir ? Au pire, la méthode Coué ne changera rien à vos nuits, mais elle pourrait vous faire voir les années qui passent avec le sourire !