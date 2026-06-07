Peut-on vraiment avoir mal à la tête à cause du temps qu’il fait ?

L'ESSENTIEL Un lien entre la météo et le risque de crises migraineuses a été établie dans une nouvelle étude.

Les deux conditions météorologiques en question sont "un système dépressionnaire, accompagné de précipitations", et un "système anticyclonique."

Les chercheurs démontrent que le frémanezumab, médicament sur ordonnance, réduit la fréquence des céphalées liées au temps "dès le premier mois de traitement."

Arthrose, rhinite allergique, asthme, fibromyalgie… Ces maladies semblent être influencées par la météo. Une récente étude montre que le temps, notamment la pression atmosphérique, les précipitations, l'humidité et la température, peut aussi influencer les crises migraineuses. Pour rappel, celles-ci se manifestent par une douleur d’un seul côté de la tête (au niveau d’une tempe ou au-dessus d’un œil), des nausées, des vomissements, une intolérance au bruit, à la lumière, aux odeurs ou encore des sensations vertigineuses.

Migraine : certains types de tempêtes favorisent les crises

Afin de parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Cincinnati (États-Unis) ont analysé les conditions météorologiques du Nord-Est des États-Unis afin de déterminer si certaines sont associées à la survenue de nouvelles céphalées chez les patients souffrant de migraines épisodiques. Dans le détail, ils ont utilisé les données de deux essais cliniques de phase 3, qui ont démontré l'innocuité et l'efficacité du frémanezumab. Il s’agit d’un médicament sur ordonnance pris en prévention des migraines épisodiques. Ensuite, l’équipe a croisé ces informations sur les maux de tête avec les données météorologiques quotidiennes du National Climatic Data Center.

Les auteurs ont observé que deux types de conditions météorologiques spécifiques étaient associés à un risque accru d'apparition de nouveaux maux de tête. "Le premier est l'arrivée d'un front froid, ou d'un système dépressionnaire, accompagné de précipitations, qui peut se produire en toute saison. Le second est l'anticyclone des Bermudes, un système anticyclonique qui influence fortement le temps estival dans la moitié du pays", ont-ils expliqué. En clair, les changements de pression atmosphérique et certains types de temps (pluie et vent ou chaleur humide) peuvent déclencher des migraines chez les personnes sensibles.

Ce médicament réduit la probabilité de migraines liées aux conditions météorologiques

Dans le cadre des travaux, présentés lors du congrès annuel de l'American Headache Society, qui se tient 4 au 7 juin à Orlando, les scientifiques ont constaté qu’un traitement d'au moins six mois par frémanezumab réduisait la fréquence des céphalées. Cet effet a été observé quelles que soient les conditions météorologiques, y compris celles considérées comme à haut risque de déclenchement de migraines. "Nous avons commencé à observer son efficacité dès le premier mois de traitement. (…) Il s'agit de l'une des premières études suggérant qu'un médicament préventif pourrait réduire la probabilité de céphalées liées aux conditions météorologiques", ont précisé les chercheurs.