Laura Felpin en rémission de son cancer de la thyroïde : quand est-on guéri ?

L'ESSENTIEL Laura Felpin avait annoncé souffrir d'un cancer de la thyroïde l'année dernière.

Elle est aujourd'hui en rémission.

On parle de rémission complète quand il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses et de rémission partielle si leur nombre a seulement diminué.

Plus d'un an après le diagnostic de son cancer de la thyroïde, Laura Felpin fait part d’une bonne nouvelle par le biais du magazine Elle. Elle est en rémission !

Laura Felpin a vaincu son cancer de la thyroïde

Il y a un peu plus d’un an, quelques heures avant l’avant-première de la série Bref 2, l’humoriste Laura Felpin avait appris qu’elle avait un cancer de la thyroïde. Elle avait décidé de partager son histoire pour lever les tabous entourant la maladie. "Tout le monde veut préserver le secret autour de la santé, mais je pense que c’est important d’en parler publiquement. Pour moi, ça fait partie de la vie. Je peux dire aux gens que c’est difficile pour moi. Dès lors qu’on commence à se cacher, entre nous, ça crée quelque chose de pas très sain”, avait-elle alors confié au magazine GQ.

Mais aujourd’hui, l’épreuve est derrière elle. En pleine promotion de son nouveau film Toy Story 5, la comédienne a révélé au magazine Elle avoir vaincu son cancer. Une nouvelle partagée en toute sobriété. "Celle qui a récemment guéri d'un cancer de la thyroïde prend soin de sa santé et a lu les travaux du docteur en biologie cellulaire Guillaume Fond sur la psychonutrition", peut-on lire dans l’article qui revient sur ses derniers projets professionnels.

Cancer : quelle différence entre rémission et guérison ?

Les traitements contre le cancer ont pour objectif de faire diminuer ou disparaître les signes de la maladie. S’il est atteint, on parle alors de rémission. Elle est dite :

partielle : lorsque les symptômes ainsi que le nombre de cellules cancéreuses ont régressé ;

complète : quand il n’y a plus aucune trace détectable de cancer dans l’organisme lors des examens (analyse, radio, scanner, échographie…).

Les professionnels de santé ne parlent pas immédiatement de guérison pour les patients touchés par un cancer en raison du risque de récidive.

"La guérison est acquise lorsque la durée de la rémission est déclarée suffisante, écartant ainsi le risque d’une rechute ultérieure. Cette durée dépend du type de cancer. Elle est souvent de plusieurs années, cinq ans en moyenne et parfois plus dans certains cas", précise l’INCa.

Un suivi régulier des patients est mis en place pour s’assurer qu’il n’y ait pas de rechute du cancer. "La durée du suivi dépend du type de cancer. Il est instauré au minimum sur une période de 5 ans et peut être poursuivi « à vie » en cas de cancer chronique", ajoute l’INCa.