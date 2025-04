Laura Felpin atteinte d’un cancer de la thyroïde : quel est le pronostic de cette maladie ?

L'ESSENTIEL Laura Felpin a confié avoir été diagnostiquée avec un cancer de la thyroïde.

Le cancer thyroïdien se caractérise par une multiplication anormale de certaines cellules de la glande thyroïde.

Ce cancer a un bon pronostic.

Quelques heures avant l’avant-première de la très attendue série Bref 2 où elle interprète la colocataire Billie, Laura Felpin a appris qu’elle souffrait d’un cancer de la thyroïde. Elle s’est confiée sur sa maladie et ses conséquences dans les pages de GQ.

Laura Felpin : "je fais face à une forme d’épuisement"

En décembre dernier, Laura Felpin s’est fait retirer un nodule. Si dans la majorité des cas, cette grosseur qui se forme dans la thyroïde est bénigne, elle s’est révélée cancéreuse chez l’actrice. La comédienne a assuré à GQ avoir été “très bien prise en charge par la médecine”. Elle reconnaît toutefois faire "face à une forme d’épuisement. Je dois faire attention à moi. Ça déprime beaucoup d’être fatiguée".

La trentenaire a décidé d’évoquer son cancer de la thyroïde dans la presse afin de lever les tabous entourant la maladie. "Tout le monde veut préserver le secret autour de la santé, mais je pense que c’est important d’en parler publiquement. Pour moi, ça fait partie de la vie. Je peux dire aux gens que c’est difficile pour moi. Dès lors qu’on commence à se cacher, entre nous, ça crée quelque chose de pas très sain."

Une prise de parole pour rassurer

L’actrice qui fréquente régulièrement les hôpitaux pour surveiller sa santé, profite de l’interview pour partager son admiration pour le personnel hospitalier. "Ce sont des gens qui vous accompagnent incroyablement bien. La vie, c’est aussi la maladie, le burn-out ou la dépression. On dit toujours que l’hiver existe pour nous rappeler que l’été est là. On oscille ainsi entre des moments très intenses qui nous font comprendre que tout ce qui nous entoure est d’une grande fragilité."

Face aux réactions après la publication de l’article, l’humoriste que l'on peut voir actuellement au cinéma dans "L'amour c'est surcoté", a repris la parole sur Instagram pour rassurer les gens. "J'ai vraiment ce qu’on appelle un cancer pépouze, apparemment, j'ai plus de chance de me faire percuter par un bus que de mourir de ça", et fait part de son soutien "à celles et ceux qui se battent depuis toujours".

Cancer thyroïdien : qu'est-ce que c'est ?

Le cancer de la thyroïde se caractérise par une multiplication anormale de certaines cellules de la glande thyroïde. Et comme le souligne Laura Felpin, il affiche un bon pronostic. "Le taux de survie nette à 5 ans après traitement est de 92 % pour les hommes et de 98 % pour les femmes. Le taux de guérison dépasse 90 % et les récidives sont peu fréquentes", note la Ligue contre le cancer.

Cette pathologie, qui touche surtout les femmes (environ 7 cas sur 10), provoque peu de symptômes, elle est généralement découverte par hasard soit lors d’un examen clinique ou une échographie du cou, soit lors de la surveillance d’un nodule déjà identifié ou d’un goitre (augmentation du volume de la glande).

Toutefois, certains signes peuvent alerter :

un nouveau nodule au niveau de la thyroïde : néanmoins, il est important de savoir que 95 % de ces grosseurs ne sont pas cancéreuses ;

l’augmentation rapide du volume d'un goitre ou d'un nodule de la thyroïde ;

des ganglions au niveau du cou ;

des troubles de la voix : elle apparaît enrouée, rauque ou bitonale (présence de deux tonalités différentes) ;

des difficultés à avaler et/ou à respirer.



"Le traitement de référence des cancers de la thyroïde est la chirurgie : il consiste à retirer la thyroïde. L’intervention est parfois complétée par un traitement à l’iode radioactif. L’ensemble de la prise en charge est généralement rapide, s’échelonnant sur quelques mois", explique la Fondation pour la recherche sur le cancer. Le retrait de la thyroïde entraîne la prise d'un traitement hormonal à vie afin de compenser l'absence de sécrétion d'hormones thyroïdiennes naturelles.