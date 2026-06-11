Alzheimer : comment une patiente a-t-elle retrouvé ses capacités perdues ?

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une étude, une femme de 80 ans souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé depuis une décennie a reçu une dose élevée de psilocybine (5 g de champignons contenant cette substance).

Dans les heures qui ont suivi, la patiente a retrouvé plusieurs capacités perdues, notamment le fait de parler longuement, de marcher plus facilement, de s’habiller seule, de récupérer un contrôle de la vessie et même de retrouver sa mémoire contextuelle et de travail.

Les effets observés étaient transitoires, même si certains bénéfices ont persisté plusieurs semaines.

Présente dans certaines espèces de champignons, souvent appelés "champignons hallucinogènes" ou "champignons magiques", la psilocybine est une substance psychoactive. Une fois assimilée, elle est transformée dans l'organisme en psilocine, qui agit principalement sur les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau. Plusieurs recherches ont avancé que ce composé était prometteur pour lutter contre la dépression résistante aux traitements, les TOC ou certains troubles liés à l'usage d'alcool ou de tabac. Un nouveau rapport, publié dans la revue Frontiers in Neuroscience, montre que la psilocybine peut être efficace pour traiter l’Alzheimer.

Alzheimer : la patiente souffre de symptômes présents à un stade avancé

Dans cette étude, des chercheurs brésiliens ont présenté le cas d’une femme japonaise-américaine, âgée d’environ 80 ans, qui vit sous la surveillance constante de sa famille et avec le soutien d'un aidant. La raison : un déclin cognitif et fonctionnel progressif s'était installé sur une période d'environ 10 ans. Au cours des cinq années précédentes, son discours se limitait à un ou deux mots à la fois. En outre, une forte réduction des interactions spontanées, une incontinence urinaire chronique, des troubles des fonctions exécutives, une mobilité réduite, une dysphagie et une dépendance marquée pour les activités de la vie quotidienne ont été constatés. "L'évolution neurodégénérative progressive longitudinale, les troubles profonds de la mémoire épisodique, la réduction du langage, les troubles des fonctions exécutives et le déclin fonctionnel étaient considérés comme cliniquement très compatibles avec une maladie d'Alzheimer à un stade avancé", ont écrit les médecins.

Une dose élevée de psilocybine a réactivé temporairement certaines capacités fonctionnelles

Lors de l’intervention, la patiente a reçu, par voie orale une dose unique de 5 g de champignons contenant de la psilocybine. Selon les observations, cette dose élevée de psilocybine a permis à l’octogénaire de retrouver plusieurs capacités perdues des années auparavant. Dix-neuf heures après la prise de champignon, elle était capable de tenir des conversations d'une heure sur sa vie, alors qu'avant l'étude, son discours se limitait à un ou deux mots à la fois. La patiente a commencé à exprimer des émotions et à réagir avec humour.

Au cours des jours et des semaines suivantes, des améliorations fonctionnelles ont été remarquées, notamment le rétablissement de la continence urinaire. "Non seulement son contrôle de la vessie s'est amélioré, mais ses couches sont restées sèches même pendant la nuit." De plus, la femme a recommencé à s'habiller seule. Elle a recommencé à regarder ses interlocuteurs dans les yeux et à leur sourire. La psilocybine a également favorisé la récupération de la mémoire contextuelle et la préservation de la mémoire de travail pour le contexte social.

D’après les scientifiques, ces effets positifs ont persisté pendant des semaines. Face à ces améliorations, une seconde séance supervisée, utilisant 3 g de champignons contenant de la psilocybine, a été réalisée un mois après la première dose. Le rapport indique qu’aucun effet indésirable grave et persistant, aucune agitation prolongée, aucune instabilité cardiovasculaire cliniquement significative, aucune détérioration neurologique retardée ni aucune complication médicale tardive n'ont été observés lors du suivi.

"Il n'existe actuellement aucun protocole posologique établi pour la psilocybine"

Ces résultats suggèrent que la psilocybine peut être bénéfique chez les adultes souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Cependant, le traitement n'a pas guéri la maladie. "Cette intervention était exploratoire et observationnelle, car il n'existe actuellement aucun protocole posologique établi pour la psilocybine dans le traitement des démences à un stade avancé", ont rappelé les auteurs dans les conclusions.