Souffrance au travail : 96 % des soignants ressentent une fatigue intense

L'ESSENTIEL Une fatigue trop importante a de nombreux impacts négatifs sur la santé.

96 % des professionnels de santé ressentent en France une fatigue intense lorsqu’ils travaillent, selon une nouvelle enquête.

Un Français sur deux est conscient de la crise à laquelle sont confrontés les soignants aujourd’hui.

"Le baromètre 2022 de Posos révélait que 94 % des soignants ressentaient une fatigue intense au travail, impactant la qualité des soins pour 89 % d'entre eux à cause de leur stress", expliquent les auteurs du sondage. "Aujourd’hui, notre nouvelle étude démontre que, que ce soit dans le milieu hospitalier ou en libéral, la fatigue et l’épuisement professionnel sont en hausse pour les professionnels de santé", ajoutent-ils.



Parmi les médecins, ceux qui travaillent à l’hôpital sont les plus susceptibles de déclarer fréquemment ressentir de la fatigue, avec un taux de 60 %.

Quelles sont les causes de la fatigue intense de nos soignants ?

Pour 55 % des soignants, la lourdeur administrative est la première cause de fatigue, pour 54 % le manque de reconnaissance, pour 46 % les effectifs trop réduits et pour 45 % le nombre trop élevé de patients. Viennent ensuite le manque de temps de récupération (43,5 %), le mauvais management ou la mauvaise organisation des équipes (40,5 %) et le manque de matériel adapté (22 %).



Pour les soignants, les trois leviers essentiels à actionner pour améliorer leurs conditions de travail sont : plus de soutien ou de reconnaissance, une meilleure rémunération ainsi qu'un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.



Les infirmiers libéraux sont les professionnels de santé qui ressentent le plus l’absence de soutien ou de reconnaissance (73 %) et qui souhaiteraient le plus bénéficier d'une rémunération plus élevée (77 %).

La fatigue intense est mauvaise pour la santé de nos soignants

Enfin, un Français sur deux est conscient de la crise à laquelle sont confrontés les soignants aujourd’hui et 64 % d’entre eux ont une bonne image des médecins. "Dans le détail, 47 % pensent que les professionnels de santé travaillent dans de mauvaises conditions, et pour 39 % d’entre eux dans de très mauvaises conditions", conclut le rapport.

Une fatigue trop importante a de nombreux impacts négatifs sur la santé, car elle peut notamment entraîner une prise de poids, une altération de la qualité de la peau, des troubles de la mémoire ou encore une dépression.