Troubles respiratoires : près d’un Français sur deux concerné

L'ESSENTIEL Les troubles respiratoires concernent près d’un Français sur deux.

Les risques sont mieux connus mais les comportements évoluent lentement.

Des gestes simples permettent pourtant de protéger efficacement ses poumons.

Fatigue à l’effort, toux, oppression thoracique... 44 % des Français rapportent au moins un trouble respiratoire, selon le baromètre OpinionWay publié début avril par la Fondation du Souffle. Et beaucoup ont tendance à le minimiser, voire à l’ignorer, l’attribuant souvent à l’âge, au stress ou à un simple manque d’activité physique. Pourtant, ces signaux peuvent traduire des maladies respiratoires chroniques bien réelles, classées parmi les principales causes de morbidité par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des symptômes qui s’installent dans le quotidien

En France, Santé publique France estime que l’asthme touche 4 millions de personnes, tandis que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) concernerait jusqu’à 3,5 millions d’individus, dont une majorité non diagnostiquée. Ce décalage entre symptômes ressentis et prise en charge souligne un enjeu majeur : la nécessité d'apprendre à reconnaître les signaux faibles avant qu’ils ne s’aggravent. Car un essoufflement inhabituel ou une fatigue persistante à l’effort ne sont jamais totalement anodins, rappelle la Fondation du Souffle.

Si les risques, comme le tabac ou la pollution de l’air, sont aujourd’hui mieux identifiés, "cette progression de l’information ne suffit pas", souligne l'étude. Par exemple, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), près d’un quart des adultes fument encore, malgré les risques notoires. Et à la maison, notre quotidien reste exposé à de multiples polluants et irritants : poussières, produits ménagers, fumées ou parfums d’ambiance. A tel point que l’air intérieur est parfois plus pollué que l’extérieur.

Comment limiter les risques ?

Le défi est désormais comportemental. "Notre responsabilité collective est de transformer ces connaissances en réflexes du quotidien", rappelle le Professeur Bruno Crestani, président de la Fondation du Souffle. Des outils comme le Soufflotest, déjà réalisé par plus de 50.000 personnes, visent à détecter précocement les signaux : 56,4 % des répondants se disent vite fatigués, 42,1 % essoufflés. Une toux de plus de trois semaines ou un essoufflement inhabituel doivent alerter, d'après la Haute Autorité de santé.

Mais au-delà de la détection précoce, c’est un changement d’habitudes qui est en jeu. Aérer quotidiennement son logement, même en hiver, limiter l’usage de produits parfumés ou irritants, surveiller l’humidité et entretenir les systèmes de ventilation sont autant de gestes simples pour prévenir les troubles respiratoires mais encore trop peu systématiques.

L’activité physique joue enfin un rôle clé. Marcher rapidement, monter les escaliers ou pratiquer un sport d’endurance permet de renforcer les capacités respiratoires. A l’inverse, la sédentarité fragilise progressivement le souffle.