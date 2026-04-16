Comment le stress grave vos émotions dans votre cerveau

L'ESSENTIEL Le stress influence ce que nous apprenons et ce dont nous nous souvenons.

Des chercheurs ont découvert que le cortisol peut modifier les réseaux cérébraux.

Ce qui aide à renforcer la mémorisation des souvenirs émotionnels.

"La formation de souvenirs liés à des expériences émotionnelles implique différents processus dans le cerveau : premièrement, la perception d'une expérience comme émotionnelle ou intense, et deuxièmement, l'encodage de cette expérience dans la mémoire à long terme", explique Elizabeth Goldfarb de l’école de Médecine de l’université Yale. Il est connu que le stress – et plus précisément le cortisol, surnommé l’hormone du stress – participe à ce processus, mais son mode d’action sur le cerveau reste méconnu.

En l’étudiant, la chercheuse a découvert que le cortisol aide les gens à se souvenir des expériences émotionnelles, mais renforce également la mémoire émotionnelle en modifiant les réseaux cérébraux associés à la fois à la mémoire et aux émotions.

Le cortisol modifie les réseaux cérébraux

Pour mieux comprendre le rôle du cortisol dans l’encodage des souvenirs, l’équipe a réuni 27 participants. Ils devaient visionner des photos alors qu’ils étaient dans une IRM fonctionnelle. Avant ce test, les volontaires recevaient un comprimé contenant de l'hydrocortisone et un placebo. Pendant qu’ils regardaient les images, ils devaient indiquer aux chercheurs leurs impressions. Le lendemain, leur mémoire visuelle était testée. Chaque participant a réalisé l'expérience une fois avec de l'hydrocortisone et une fois avec un placebo.

Les scientifiques ont décidé d’utiliser la connectivité fonctionnelle — c'est-à-dire le degré de synchronisation des réponses entre différentes régions du cerveau — pour comprendre les comportements observés pendant le test. "Tout d'abord, comme prévu, le cortisol a aidé les gens à se souvenir des expériences émotionnelles. Deuxièmement, le cortisol a amélioré la mémoire émotionnelle en modifiant les réseaux cérébraux associés à la mémoire et à l'émotion", expliquent les auteurs dans leur communiqué. "Pour l'émotion, l'hormone du stress a rendu les réseaux plus cohérents et plus fortement engagés. Pour la mémoire, elle a rendu les réseaux plus spécialisés au contenu émotionnel. Le cortisol a également augmenté la coordination entre les réseaux traitant les émotions et la mémoire."

Comment mieux mémoriser et apprendre en cas de stress ?

"Les réactions au stress sont fondamentalement adaptatives et peuvent vous aider à former des souvenirs forts, mais cela ne concerne que les expériences que vous jugez émotionnellement intenses ou significatives", explique la Dr Goldfarb. "Ceci est en partie lié à l'activation accrue, par le cerveau, des réseaux qui suivent l'intensité émotionnelle. Ainsi, si vous êtes stressé et que vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau, il peut être utile de penser aux aspects stimulants ou aux émotions fortes associés à cet apprentissage."

Les résultats de la chercheuse et son équipe ont été publiés dans la revue scientifique Science Advances.