Le télétravail n’est pas bon pour la santé mentale

L'ESSENTIEL Le télétravail s'est fortement développé depuis la pandémie de la Covid-19.

Une étude montre qu'il augmente l'isolement et impacte la santé mentale des salariés.

Les chercheurs appellent à prendre des mesures pour réduire l'isolement.

Si le télétravail réduit la fatigue liée au transport et offre plus de flexibilité à sa vie personnelle, il a un impact non négligeable sur la santé mentale, prévient une nouvelle étude menée par l’American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Le travail en distanciel accroît l’isolement

Pour déterminer l’impact du télétravail sur la santé mentale, les chercheurs ont analysé les résultats de 5 enquêtes évaluant la santé des employés. Ils ont ainsi comparé l'expérience des travailleurs avant la pandémie (2011 à 2019) avec celle de la période suivant le pic de l’épidémie de la Covid-19 (2022 à 2024). Les sondages menés au plus fort de la pandémie, soit 2020-2021, ont été exclus. Cela représente plus de 568.000 personnes interrogées.

L’analyse des données a révélé que les personnes faisant du télétravail ont connu, après la pandémie, une augmentation significative du temps passé seuls et du sentiment d’isolement. Elles présentent aussi une dégradation de leur bien-être psychique. Une hausse du recours aux services de santé mentale et des prescriptions était aussi observée au sein de cette population active.

"Nous estimons que l'augmentation du travail à distance explique environ un tiers de l'augmentation de l'isolement et de la détresse mentale entre 2011 et 2019 et 2022-2024", écrivent les auteurs dans leur article.

Les effets néfastes du télétravail sur la santé mentale étaient plus marqués chez les personnes vivant seules.

Des mesures pour briser l’isolement

Pour les chercheurs, il est essentiel de comprendre l'impact du travail à distance sur la santé mentale afin d’apporter des réponses adaptées aux salariés font du télétravail.

"Dans le cadre des diverses modalités de travail à distance, les personnes comme les organisations pourraient privilégier la réduction de l'isolement lié au télétravail, par exemple en coordonnant des journées de présence au bureau pour les travailleurs hybrides ou en encourageant les interactions informelles, même en ligne", concluent les auteurs dans leur article paru dans la revue Science le 4 juin 2026.