  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Rhumatologie

Trajets en voiture : comment éviter la cruralgie ?

Des douleurs intenses qui partent des lombaires et irradient le bas du corps lors des trajets en voiture ? Vous souffrez peut-être de cruralgie, une inflammation du nerf crural. 

Trajets en voiture : comment éviter la cruralgie ? Albina Gavrilovic/iStock
L'ESSENTIEL
  • La cruralgie est une inflammation du nerf crural.
  • Elle se manifeste par de vives douleurs à l’avant de la cuisse, dans le genou, la jambe et parfois les lombaires.
  • Les longs trajets en voiture favorisent la cruralgie.

Vous en avez peut-être déjà été victime, sans mettre de nom dessus… Si une douleur vive s’est installée dans votre cuisse, voire jusqu’à votre jambe, lors d’un long trajet en voiture, il pourrait s’agir d’une cruralgie. Ce terme vous est étranger ? Pourquoi docteur vous explique tout. 

La sédentarité peut déclencher les douleurs

La cruralgie est une inflammation du nerf crural, qui se manifeste par de vives douleurs à l’avant de la cuisse, dans le genou, la jambe et parfois les lombaires. Le plus souvent, elle est liée à une compression des racines nerveuses au niveau des vertèbres lombaires, notamment en cas de hernie discale ou de lésion vertébrale. 

La cruralgie dure généralement quelques jours, durant lesquels les douleurs peuvent être intenses. Elles ressemblent parfois à des décharges électriques, des brûlures, des fourmillements ou encore une faiblesse musculaire. 

Mais comme pour de nombreux troubles du dos, la sédentarité joue un rôle important. Rester longtemps en position assise peut déclencher ou accentuer les douleurs… Ce qui est le cas lors des longs trajets en voiture. Ces voyages peuvent donc favoriser la cruralgie, surtout chez les personnes les plus à risque d’en souffrir, comme celles atteintes d’arthrose au niveau des lombaires. 

SUR LE MÊME THÈME

Se protéger de la cruralgie lors des trajets en voiture

Rassurez-vous, quelques conseils permettent de réduire le risque de cruralgie lors des longs trajets en voiture. Le premier réflexe à adopter est de ne pas rester plus d’une heure trente à deux heures assis d'affilée. Autrement dit, faites régulièrement des pauses, ce qui sera tout aussi bénéfique pour votre dos que pour votre sécurité routière

Pendant ces pauses, le mieux est de marcher au moins cinq minutes… Pas évident sur une aire d’autoroute, mais c’est essentiel pour réduire le risque de cruralgie lors des longs voyages. Si vous en avez le temps, repérer les étapes d’arrêt en amont, en choisissant les stations avec le plus d’espace. 

Dernier conseil : dans la voiture, soignez l’ergonomie ! Au volant, la position optimale consiste à incliner le dossier de votre siège entre 100 et 110 degrés, pour ne pas être trop droit. Les bras doivent être légèrement pliés et les genoux un peu plus bas que les hanches. 

Si malgré toutes ces mesures, les douleurs surviennent, faites attention aux médicaments. Si vous décidez d’en prendre, lisez bien la notice pour éviter les effets secondaires dangereux. Même en vente libre, certains traitements favorisent la somnolence, ce qui est très dangereux sur la route. 

En cas de vives douleurs, le mieux est de s’accorder une longue pause, voire même de dormir sur la route pour mieux la reprendre le lendemain. 

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026