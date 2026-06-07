Trajets en voiture : comment éviter la cruralgie ?

L'ESSENTIEL La cruralgie est une inflammation du nerf crural.

Elle se manifeste par de vives douleurs à l’avant de la cuisse, dans le genou, la jambe et parfois les lombaires.

Les longs trajets en voiture favorisent la cruralgie.

Vous en avez peut-être déjà été victime, sans mettre de nom dessus… Si une douleur vive s’est installée dans votre cuisse, voire jusqu’à votre jambe, lors d’un long trajet en voiture, il pourrait s’agir d’une cruralgie. Ce terme vous est étranger ? Pourquoi docteur vous explique tout.

La sédentarité peut déclencher les douleurs

La cruralgie est une inflammation du nerf crural, qui se manifeste par de vives douleurs à l’avant de la cuisse, dans le genou, la jambe et parfois les lombaires. Le plus souvent, elle est liée à une compression des racines nerveuses au niveau des vertèbres lombaires, notamment en cas de hernie discale ou de lésion vertébrale.

La cruralgie dure généralement quelques jours, durant lesquels les douleurs peuvent être intenses. Elles ressemblent parfois à des décharges électriques, des brûlures, des fourmillements ou encore une faiblesse musculaire.

Mais comme pour de nombreux troubles du dos, la sédentarité joue un rôle important. Rester longtemps en position assise peut déclencher ou accentuer les douleurs… Ce qui est le cas lors des longs trajets en voiture. Ces voyages peuvent donc favoriser la cruralgie, surtout chez les personnes les plus à risque d’en souffrir, comme celles atteintes d’arthrose au niveau des lombaires.

Se protéger de la cruralgie lors des trajets en voiture

Rassurez-vous, quelques conseils permettent de réduire le risque de cruralgie lors des longs trajets en voiture. Le premier réflexe à adopter est de ne pas rester plus d’une heure trente à deux heures assis d'affilée. Autrement dit, faites régulièrement des pauses, ce qui sera tout aussi bénéfique pour votre dos que pour votre sécurité routière.

Pendant ces pauses, le mieux est de marcher au moins cinq minutes… Pas évident sur une aire d’autoroute, mais c’est essentiel pour réduire le risque de cruralgie lors des longs voyages. Si vous en avez le temps, repérer les étapes d’arrêt en amont, en choisissant les stations avec le plus d’espace.

Dernier conseil : dans la voiture, soignez l’ergonomie ! Au volant, la position optimale consiste à incliner le dossier de votre siège entre 100 et 110 degrés, pour ne pas être trop droit. Les bras doivent être légèrement pliés et les genoux un peu plus bas que les hanches.

Si malgré toutes ces mesures, les douleurs surviennent, faites attention aux médicaments. Si vous décidez d’en prendre, lisez bien la notice pour éviter les effets secondaires dangereux. Même en vente libre, certains traitements favorisent la somnolence, ce qui est très dangereux sur la route.

En cas de vives douleurs, le mieux est de s’accorder une longue pause, voire même de dormir sur la route pour mieux la reprendre le lendemain.