Les poussières de frein des voitures seraient très nocives pour les poumons

L'ESSENTIEL Les particules issues de l'usure des freins peuvent plus perturber l'homéostasie cellulaire que celles issues des gaz d'échappement des moteurs diesel.

Plus précisément, elles provoquent davantage de stress oxydatif, d'inflammation et "d'activation HIF pseudohypoxique, à savoir une voie impliquée dans les maladies associées à l'exposition à la pollution atmosphérique, y compris le cancer et la fibrose pulmonaire."

D’après les chercheurs, le retrait du cuivre utilisé dans la fabrication des plaquettes de freins réduirait les effets toxiques des poussières émises par la circulation des voitures.

Alors que les villes du monde entier répriment les émissions des véhicules à essence ou diesel, une forme plus insidieuse de pollution atmosphérique s'est développée discrètement parallèlement à l'augmentation du trafic : la poussière provenant des plaquettes de frein. Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Southampton (Royaume-Uni) se sont intéressés aux effets des particules fines (PM2,5) libérées lors du freinage des véhicules et en suspension dans l'air, qui peuvent atteindre les régions alvéolaires des poumons et sont associées à plus de 4 millions de décès prématurés par an dans le monde. Une source, pour l’heure, "non réglementée".

Inflammation, stress oxydatif : la poussière de frein perturbe l'homéostasie cellulaire

Pour mener à bien les travaux, publiés dans la revue Particle and Fibre Toxicology, l’équipe a cultivé des cellules en laboratoire pour imiter la paroi du poumon et a exposé ces cellules à la fois à la poussière de frein, dont certains sans amiante mais contenant du cuivre, et à la poussière de gaz d'échappement diesel. "Nous avons utilisé l'ARN-Seq pour analyser les changements transcriptomiques globaux, des analyses métaboliques pour étudier la reprogrammation glycolytique, la spectrométrie de masse pour déterminer la composition des particules", peut-on lire dans la recherche.

Les résultats ont montré que la poussière de frein était nettement plus nocive pour les cellules pulmonaires que les gaz d'échappement des moteurs diesel. Dans le détail, les particules générées par l’usure de freins sans amiante mais contenant du cuivre induisaient le plus de stress oxydatif, d'inflammation et "d'activation HIF pseudohypoxique, à savoir une voie impliquée dans les maladies associées à l'exposition à la pollution atmosphérique, y compris le cancer et la fibrose pulmonaire." En outre, la poussière de frein perturbait davantage le métabolisme par rapport aux particules d'usure de freins provenant de plaquettes faiblement ou semi-métalliques. Lorsque les auteurs ont traité cette poussière de frein avec un produit chimique pour neutraliser le cuivre, ses effets toxiques ont été atténués.

La nécessité d'une législation ciblée pour protéger la santé pulmonaire des populations

Face à ces données, les scientifiques indiquent qu’il est urgent d’envisager également une réglementation des émissions autres que celles des gaz d’échappement. "Les nouvelles formules des plaquettes de frein pourraient réduire le niveau total d’émissions de poussières ou être conçues pour exclure les composants toxiques de la même manière que l’amiante a été éliminée auparavant. Aux États-Unis, la Californie et l’État de Washington ont notamment adopté une législation visant à réduire la teneur en cuivre des plaquettes de frein, bien que cette mesure ait été principalement adoptée en réponse aux inquiétudes concernant le ruissellement du cuivre provenant des poussières de freins dans les cours d’eau, affectant la vie aquatique", ont-ils expliqué.