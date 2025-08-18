  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Vieillissement

Mémoire : ce que révèlent les cerveaux des «super-seniors»

Les cerveaux de certains octogénaires à la mémoire exceptionnelle révèlent des secrets étonnants sur le vieillissement et la préservation des facultés cognitives, selon une équipe de chercheurs.

Mémoire : ce que révèlent les cerveaux des \ Jacob Wackerhausen / istock
L'ESSENTIEL
  • Des chercheurs américains étudient depuis 25 ans les "SuperAgers", des octogénaires à la mémoire exceptionnelle.
  • Leurs cerveaux présentent des caractéristiques uniques, comme un cortex plus épais et des neurones spécialisés.
  • Leur sociabilité semble aussi jouer un rôle clé dans leur longévité cognitive.

Depuis 25 ans, les chercheurs de l’Université Northwestern, aux Etats-Unis, étudient un groupe bien particulier de seniors : les "SuperAgers", ou super-seniors, des personnes de plus de 80 ans dotées d'une mémoire digne de quinquagénaires. Leur objectif : comprendre comment certaines personnes âgées parviennent à défier les lois du vieillissement cognitif. Leurs travaux viennent d'être publiés dans la revue Alzheimer’s & Dementia.

Une mémoire hors normes

Pour être considéré comme SuperAger, il faut obtenir un score d'au moins 9 sur 15 à un test de rappel de mots différé – un résultat comparable à celui de personnes trentenaires plus jeunes. "Nos résultats montrent qu'une mémoire exceptionnelle à un âge avancé est non seulement possible, mais qu'elle est liée à un profil neurobiologique distinct", explique Dr Sandra Weintraub, professeure de psychiatrie et de neurologie à Northwestern, dans un communiqué.

Mais la surprise ne vient pas que des tests. Les autopsies de 77 cerveaux de SuperAgers ont révélé des structures particulières : une absence d'amincissement cortical, voire un cortex antérieur plus épais que chez des adultes plus jeunes. Cette zone clé gère les émotions, la motivation et la prise de décision.

Certains cerveaux présentent pourtant les plaques amyloïdes et les protéines tau, typiques de la maladie d'Alzheimer. Alors, comment conservent-ils leurs facultés ? "Nous avons identifié deux mécanismes : la résistance à la formation de ces lésions, et la résilience, c'est-à-dire leur capacité à en limiter l'effet sur le cerveau", explique Dr Weintraub.

SUR LE MÊME THÈME

Des neurones uniques, une vie sociale riche

Les SuperAgers possèdent également davantage de neurones von Economo, liés au comportement social, ainsi que des neurones du cortex entorhinal plus grands, essentiels à la mémoire. Bien qu'ils aient des modes de vie variés, un trait commun émerge : leur sociabilité. Ils entretiennent des relations interpersonnelles fortes, un facteur potentiellement clé de leur longévité cognitive.

Les participants du programme acceptent souvent de donner leur cerveau à la science. Une démarche saluée par la Dr Tamar Gefen, co-autrice de l'étude : "Le don de cerveau permet des découvertes longtemps après la mort, offrant une forme d'immortalité scientifique". Cette recherche sur les SuperAgers pourrait bien ouvrir ainsi la voie à de nouvelles stratégies pour vieillir avec un cerveau en pleine forme.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025