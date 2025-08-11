  • CONTACT
Espérance de vie

Un profil biologique équilibré, la clé pour vivre centenaire ?

Les analyses de sang, et plus précisément dix biomarqueurs, pourraient prédire les chances qu’une personne devienne centenaire.

Un profil biologique équilibré, la clé pour vivre centenaire ? HT Ganzo/iStock
L'ESSENTIEL
  • Selon une étude, dix biomarqueurs sanguins peuvent, dès la soixantaine, prédire les chances de vivre jusqu’à 100 ans.
  • Les centenaires présentent notamment des taux plus bas de glucose, de créatinine et d’acide urique, et plus élevés de cholestérol total et de fer.
  • Certains biomarqueurs sont influencés par la génétique alors que d’autres sont modifiables, en adoptant une bonne hygiène de vie.

En France, près de 31.000 personnes étaient centenaires en 2024, soit 30 fois plus qu’il y a 50 ans, selon les chiffres officiels. En ferez-vous partie ? Pour le savoir, il suffirait d’une simple prise de sang ! En effet, selon une étude publiée dans la revue GeroScience, dix biomarqueurs pourraient prédire les chances d’arriver à ce grand âge.

Des taux moins élevés de glucose, de créatinine et d’acide urique

Pendant 35 ans, les scientifiques ont analysé les données de santé de 44.000 personnes, âgées de 64 à 99 ans. Leur but était de déterminer les biomarqueurs sanguins communs aux 1.224 participants devenus centenaires pendant l’étude. Les autres volontaires sont en majorité décédés entre 80 et 90 ans (21.234, soit 47,6 %), 5.851 avant leur 80e anniversaire et 16.327 entre 90 et 100 ans.

Lors de leurs travaux, les chercheurs se sont concentrés sur douze biomarqueurs visibles dans les analyses sanguines. Ceux-ci étaient liés au métabolisme, à l'inflammation, à l'anémie, aux fonctions hépatiques et rénales mais aussi à l'état nutritionnel. 

Résultats : les scientifiques ont découvert d’importantes similitudes entre les profils des centenaire.

Tous les participants avaient ces dix biomarqueurs, mais la différence venait des valeurs : 

  • Des taux moins élevés chez les 100 ans et plus pour :
  • Le glucose, qui est lié à la fonction métabolique.
  • La créatinine, qui est liée à la fonction rénale, avec 4 % de chances en plus.
  • L’acide urique, qui est lié à l'inflammation.

Et à l’inverse, plus élevés chez les centenaires pour : 

Des biomarqueurs présents plusieurs dès la soixantaine

Ces valeurs étaient déjà visibles quand les participants avaient 65 ans. Cela signifie donc qu’à terme, les biomarqueurs pourraient être utilisés pour estimer les probabilités, dès la soixantaine, qu’une personne devienne centenaire !

Une analyse sanguine d’autant plus utile que certains biomarqueurs sont génétiques, alors que d’autres peuvent être influencés par le mode de vie. Une occasion de faire le point sur sa santé et son hygiène de vie, dont il faut prendre soin dès le plus jeune âge. Pour cela, l’idéal est d’adopter une alimentation équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière, d’avoir une consommation modérée d’alcool en respectant les recommandations de Santé publique France et de ne pas fumer. De bonnes habitudes qui vous permettront peut-être de devenir centenaire !

