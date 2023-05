Centenaires : les virus présents dans leurs intestins pourraient les aider à vivre longtemps

L'ESSENTIEL Chez les centenaires, les chercheurs ont identifié des bactéries et des virus plus diversifiés.

Au moins un quart des virus trouvés chez les centenaires codaient des gènes qui soutiennent des étapes clés de la décomposition des sulfates.

Cela pourrait contribuer à maintenir l'intégrité de la muqueuse intestinale.

"L’écosystème distinct du microbiome intestinal peut être impliqué dans la prévention des maladies liées au vieillissement car elle influence la fonction immunitaire systémique et la résistance aux infections. Cependant, la composante virale du microbiome à différents stades de la vie reste inexplorée", ont écrit des chercheurs japonais et danois dans une étude publiée dans la revue Nature Microbiology.

Des bactéries et des virus plus diversifiés chez les centenaires

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont analysé les viromes ou génomes viraux de 195 personnes originaires du Japon et de Sardaigne. Les auteurs ont constaté que les centenaires présentaient une plus grande diversité de bactéries et de virus dans leurs intestins par rapport aux personnes de moins de 18 ans et celles de plus de 60 ans. Chez ces adultes vivant au moins jusqu'à 100 ans, l'équipe a également noté davantage de virus dans le cycle de vie lytique, au cours duquel les virus sont actifs et tuent les bactéries qu'ils infectent, une phase qui est plus fréquente chez les nourrissons que chez les adultes.

Leur microbiote augmente la capacité des bactéries intestinales à décomposer le sulfate

Selon les résultats, au moins un quart des virus trouvés chez les centenaires codaient des gènes qui augmentaient la capacité des bactéries intestinales saines à décomposer les sulfates. Les scientifiques pensent que cela pourrait contribuer à maintenir l'intégrité de la muqueuse intestinale, un ensemble très sélectif de cellules étroitement liées qui permet à l'organisme d'absorber les nutriments dans l'intestin tout en tenant les bactéries et les toxines à distance. Ces voies biologiques pourraient aider les centenaires à vivre longtemps et en bonne santé.

"Il est extrêmement passionnant de travailler sur le microbiome, y compris les virus, car il y a une grande diversité et beaucoup d'espèces inconnues. Il y a toujours quelque chose à découvrir, qu'il s'agisse de nouveaux organismes ou d'enzymes non caractérisées", a conclu Damian R. Plichta, auteur des recherches, dans un communiqué.