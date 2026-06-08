Vitamine A contre la rougeole : la rumeur qui provoque des intoxications chez les enfants

L'ESSENTIEL Entre janvier et mars 2025, les centres antipoison américains ont enregistré une hausse de 38,7 % des expositions à la vitamine A, principalement chez les enfants.

Cette hausse a été associée à la diffusion de messages trompeurs sur Internet et dans les médias, indiquant que la vitamine empêche de contracter la rougeole.

"La désinformation en matière de santé peut avoir des conséquences durables sur la vie d'une personne, ce qui exige une intervention rapide des autorités de santé publique pour la démentir."

Depuis plusieurs décennies, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) conseille la vitamine A comme traitement adjuvant chez certains enfants atteints de rougeole (une maladie virale très contagieuse et grave) suivis de près par des médecins, notamment là où les carences sont fréquentes. Avec le temps, cette recommandation a été mal interprétée. En effet, une rumeur, selon laquelle ce complément alimentaire peut empêcher de contracter la rougeole, circule, mais elle a connu une forte visibilité l’année dernière, dans le contexte des épidémies de rougeole et des débats publics sur la vaccination. Problème : cette substance, qui "ne prévient pas l’infection virale, peut s'avérer toxique en cas de surdosage", selon des chercheurs américains. Pour rappel, l’intoxication à la vitamine A se traduit par des nausées, des maux de tête, des vertiges et des lésions hépatiques.

Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue JAMA Network Open, l’équipe a voulu déterminer à quel point les informations et les tendances en ligne impactent les comportements des citoyens. Ainsi, elle a analysé les recherches effectuées sur Internet et les a comparées aux informations relayées par les médias. Les auteurs ont utilisé des mots-clés tels que "rougeole et vitamine A" et "rougeole et huile de foie de morue" dans Google Trends afin d’observer la fréquence de ces recherches aux États-Unis entre janvier et juin 2025. En parallèle, ils ont suivi de près la couverture médiatique, les mentions en ligne et les publications sur les réseaux sociaux concernant ces sujets.

Rougeole : les cas d'intoxication à la vitamine A ont augmenté de près de 40 % en 2025

Les recherches concernant la vitamine A ont progressé de 7,5 points de pourcentage par rapport aux prévisions, tandis que celles concernant l’huile de foie de morue ont augmenté de 1,3 point. Dans le même temps, les centres antipoison américains ont signalé une augmentation de 38,7 % des cas infantiles d'exposition à la vitamine A pendant l'épidémie de rougeole, plus précisément entre janvier et mars 2025.

"Ces pics coïncidaient avec deux événements clés : la première d’une série de déclarations médiatiques faisant la promotion de la vitamine A comme traitement contre la rougeole, le 19 février 2025, et les propos de la Dre Suzanne Humphries dans le podcast 'The Joe Rogan Experience', où elle préconisait l’utilisation de la vitamine A et de l’huile de foie de morue comme traitements contre la rougeole", ont expliqué les chercheurs.

"La désinformation en matière de santé peut avoir des conséquences durables"

Face à cette hausse inquiétante des cas d’intoxication à la vitamine A chez les enfants, les scientifiques ont tenu à souligner l'influence des médias sur les comportements de recherche de soins lors d'urgences de santé publique. "La désinformation en matière de santé peut avoir des conséquences durables sur la vie d'une personne, ce qui exige une intervention rapide des autorités de santé publique pour la démentir."