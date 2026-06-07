Vaccin anti-grippe : quelle est son efficacité chez les enfants ?

L'ESSENTIEL La comparaison des taux de vaccination contre la grippe et de diagnostic de la maladie chez les jeunes enfants nés à différents moments de l'année confirme l'efficacité de la vaccination.

Pour 100 enfants âgés de 2 à 5 ans qui reçoivent le vaccin au cours d'une saison grippale donnée, il y a entre neuf et 14 cas de grippe en moins dans ce groupe d'âge.

Pour les chercheurs, leur étude montre que les vaccins contre la grippe sont bénéfiques pour les enfants.

En début d’année, les CDC - l’agence fédérale sanitaire américaine - ont voulu retiré le vaccin antigrippal du calendrier vaccinal recommandé pour les enfants, évoquant un manque de preuves de son efficacité chez les plus jeunes. Si cette décision a été bloquée par la justice, les chercheurs de la faculté de médecine de Harvard (USA) se sont à nouveau penchés sur les performances des injections faites aux plus jeunes lors des épidémies de grippe.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue JAMA Pediatrics, le 1er juin 2026.

Moins de cas de grippe chez les enfants vaccinés

Aux USA, les petits Américains ont généralement un rendez-vous médical annuel programmé aux alentours de l’anniversaire des enfants. "Pour les enfants nés en automne, ces visites sont l'occasion idéale de se faire vacciner contre la grippe. En revanche, les enfants nés en été auront probablement leur rendez-vous avant que le vaccin antigrippal ne soit disponible. lls auront donc besoin d'un rendez-vous supplémentaire pour se faire vacciner". Ce phénomène induit naturellement un taux de vaccination plus faible chez les bébés estivaux, expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Ils ont ainsi décidé de comparer les dossiers des enfants nés en été et en automne et âgés de 2 à 5 ans, sur cinq saisons grippales entre 2016 et 2023. Les saisons 2020-2021 et 2021-2022 ont été omises, car les données pouvaient être perturbées par celles de la pandémie de la Covid-19.

Résultat : à chaque saison, les petits nés en automne étaient plus susceptibles d'être vaccinés et moins susceptibles d'attraper la grippe. Dans le détail, les taux de vaccination de ces jeunes étaient de 8,6 à 12,5 % plus élevés que ceux des enfants ayant poussé leur premier cri l’été. De plus, leur taux de diagnostic de la grippe était de 1,0 à 1,4 point plus bas.

Autre constat : pour les autres maladies pour lesquelles il n'existe pas de vaccin, comme le rhume ou les virus gastro-intestinaux, aucune différence n'a été observée dans les taux d'infection des deux groupes.

Grippe pédiatrique : "en résumé : les vaccins fonctionnent"

"Au cours de ces cinq saisons, nous constatons que pour cent enfants vaccinés au hasard en fonction de leur date d'anniversaire, entre neuf et quatorze d'entre eux évitent un cas de grippe qu'ils auraient autrement contracté", explique Anupam Jena, qui a travaillé sur cette recherche.

"En résumé : les vaccins fonctionnent", conclut le premier auteur de l’étude, Christopher Worsham, dans le communiqué de la faculté de médecine de Harvard.