Ce cancérogène est plus dangereux pour les enfants

L'ESSENTIEL L'exposition à la NDMA est plus dangereuses pour les enfants que les adultes.

Ils ont plus de risque de développer un cancer du foie.

Toutefois, cela ne veut pas dire que les adultes sont totalement résistants à la NDMA.

Nous savons depuis des années que la N-Nitrosodiméthylamine, plus connue sous l’abréviation NDMA, est mauvaise pour la santé. Cette substance que l'on peut trouvé dans certains médicaments, la fumée de cigarette, les viandes transformées ou même dans de l'eau contaminée, a été classée “probablement cancérogène” en 1987 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Mais, une nouvelle étude du MIT vient de révéler que ce composé chimique serait plus dangereux pour les enfants que les adultes.

Leur étude a été publiée dans la revue Nature Communications, le 14 avril 2026.

Les jeunes développent plus de mutations cancéreuses lors d’une exposition à la NDMA

Entre 1990 et 2000, 22 enfants de Wilmington dans le Massachusetts ont développé un cancer. En parallèle, de la NDMA provenant d’un site industriel a été retrouvée dans les eaux potables de cette région. Les recherches du département de la Santé de l'État américain ont confirmé que ces maladies étaient liées à la pollution enregistrée. Le chercheur Bevin Engelward et son équipe ont voulu expliquer ce lien et les mécanismes en cause. Ils ont, pour cela, étudié deux groupes de souris. Dans le premier, les rongeurs avaient 3 semaines (juvéniles). Dans le second, ils avaient 6 mois (adultes). Chacun de ces animaux a bu de l'eau potable contenant de faibles concentrations de NDMA pendant deux semaines.

Les scientifiques ont ensuite examiné le foie des souris. Ils ont constaté que les jeunes et les adultes présentaient des niveaux similaires des lésions au niveau de l’ADN (phénomène appelé adduits)."Cependant, des différences importantes sont apparues dans l'évolution de la maladie après les lésions initiales. Chez les jeunes souris, les adduits d'ADN ont entraîné une accumulation significative de cassures au niveau du double brin de l'ADN, qui surviennent lorsque les cellules tentent de réparer les adduits. Ces cassures produisent des mutations qui, à terme, conduisent au développement d'un cancer du foie", expliquent les auteurs dans leur communiqué. Certains jeunes ont développé d'autres types de cancer (poumon, lymphome...).

Les adultes ne présentaient pour leur part aucune cassure et un nombre moindre de mutations. Ils n’ont d’ailleurs pas développé de pathologies graves. "Les modifications structurelles initiales de l’ADN ont eu des conséquences très différentes selon l’âge", confirme Bevin Engelward. "Les cassures double brin ont été observées exclusivement chez les jeunes."

Le taux de prolifération cellulaire explique cette vulnérabilité

D’autres expériences ont été menées pour comprendre l’origine de cette différence. Et il semble y avoir une explication : le taux de prolifération cellulaire. "Les cellules du foie juvénile se divisent rapidement, ce qui leur donne davantage d'occasions de transformer les adduits d'ADN en mutations, tandis que les cellules du foie adulte se divisent rarement", soulignent les chercheurs.

"Cela met vraiment en évidence le problème général que nous essayons de souligner dans l'article", explique Lindsay Volk, première auteure. "Dans les études toxicologiques, on utilise souvent des souris adultes. À ce stade, leur division cellulaire est déjà ralentie. Par conséquent, si nous testons les effets nocifs du NDMA sur des souris adultes, nous passons complètement à côté de la vulnérabilité de certains groupes, comme les jeunes animaux."

Si l’étude montre que les enfants sont plus vulnérables à la NDMA, cela ne veut pas dire qu’elle est inoffensive pour les adultes. "Nous ne voulons certainement pas dire que les adultes sont complètement résistants à la NDMA", prévient la spécialiste. "Tout a un impact sur votre sensibilité à un cancérigène, qu'il s'agisse de votre génétique, de votre âge, de votre alimentation, etc. Chez les adultes, s'ils ont une infection virale, ou un régime riche en graisses, ou une consommation chronique d'alcool, cela peut avoir un impact sur la prolifération dans le foie et potentiellement les rendre sensibles à la NDMA."