Pourquoi l'endométriose provoque-t-elle des douleurs chroniques ?

L'ESSENTIEL L'inflammation chronique liée à l'endométriose peut déclencher des changements durables dans le cerveau.

Ces derniers amplifient et entretiennent la douleur. Ainsi, le cerveau continue de réagir, même si les lésions initiales ont disparu.

Cette découverte pointe du doigt une nouvelle piste pour le développement de traitements.

Pourquoi l’endométriose fait si mal ? Cette question revient souvent dans l’esprit des 10 % de femmes qui souffrent de la maladie. Si les chercheurs de Washington State University n’ont pas encore trouvé de moyens de faire taire ces douleurs chroniques, ils peuvent les expliquer.

L’inflammation chronique liée à la pathologie peut entraîner des changements durables dans le cerveau, qui amplifient la douleur au fil du temps. Leur découverte a été détaillée le 17 mars 2026 dans Journal of Clinical Investigation.

Endométriose : l'inflammation chronique impacte le cerveau et les voies de la douleur

Contrairement à la plupart des recherches précédentes, l’équipe a étudié l’endométriose sur plusieurs cycles menstruels, et non uniquement un. Ces derniers simulaient le reflux répété du tissu menstruel appelé menstruation rétrograde, qui contribuerait à la maladie.

Les souris exposées à ces cycles répétés ont montré une sensibilité accrue et des changements durables dans le système nerveux. L'inflammation a augmenté dans la région pelvienne, et les signaux ont voyagé le long des voies nerveuses vers la moelle épinière et le cerveau, où les chercheurs ont observé des signes évidents de neuroinflammation. "Cette stimulation répétée agit comme augmenter le volume encore et encore", explique Kanako Hayashi, auteur de l’étude dans un communiqué. "Finalement, le système devient hypersensible. Même les petits signaux peuvent être très douloureux."

"Une fois le système sensibilisé, le cerveau continue de répondre, même si les lésions d'origine ont disparu", poursuit l’expert.

Cibler l’inflammation pour traiter l’endométriose

Pour les chercheurs, ces résultats montrent comment la douleur peut persister même après l'élimination des lésions d’endométriose. Une fois que les circuits de traitement de la douleur du cerveau sont sensibilisés, ils continuent à générer des signaux de douleur indépendamment. "Cela devient une boucle de rétroaction", conclut Kanako Hayashi. "Le corps envoie des signaux au cerveau, et le cerveau renforce ces signaux au corps."

Cette découverte offre de nouvelles voies de recherche pour les traitements. "Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'élimination des lésions ou la suppression des hormones, les thérapies pourraient cibler l'inflammation du système nerveux", proposent les auteurs.