Solitude des seniors : un effet sur la mémoire mais pas sur le déclin cognitif

L'ESSENTIEL La solitude fragilise la mémoire des seniors.

Mais elle n’accélère pas son déclin.

Le lien social reste essentiel pour le cerveau.

On le répète souvent : la solitude serait l’ennemie du cerveau, notamment parce qu’elle peut altérer les fonctions cognitives et augmenter le risque de démence. Mais est-ce vraiment le cas ? Une vaste étude européenne, publiée dans la revue Aging & Mental Health, apporte un éclairage un peu plus nuancé. Oui, le sentiment de solitude altère bien la mémoire des personnes âgées, mais pas forcément comme on l’imagine.

Une mémoire plus fragile chez les personnes seules

Les chercheurs se sont appuyés sur l’étude SHARE, qui suit plus de 10.000 Européens âgés de 65 à 94 ans. Leur constat est clair : les personnes qui se sentent seules obtiennent de moins bons résultats aux tests de mémoire. Concrètement, il leur est par exemple demandé de retenir une liste de dix mots en une minute, puis de les restituer. Résultat : plus le sentiment de solitude est élevé, plus les performances chutent. La solitude, définie ici comme le fait de "se sentir seul", a été mesurée à travers des questions simples : manque de compagnie, sentiment d’exclusion, impression d’isolement...

Mais où l’étude devient intéressante, c’est que contrairement à ce que l’on pourrait croire, la mémoire des personnes seules ne décline pas plus vite que celle des autres. "Le fait que la solitude ait un impact significatif sur la mémoire, mais pas sur la vitesse de son déclin, est un résultat surprenant, explique le Dr Luis Carlos Venegas-Sanabria dans un communiqué. Cela suggère que la solitude joue un rôle plus important au départ que dans l’évolution de la mémoire." Autrement dit, la solitude semble fragiliser, mais pas accélérer la chute.

La solitude, un signal à ne pas ignorer

Il ne faut pas pour autant minimiser son impact. Car la solitude reste étroitement liée à d’autres problèmes de santé : dépression, hypertension, diabète… Les profils les plus isolés sont souvent plus âgés, plus souvent des femmes, et en moins bonne santé globale. Autre enseignement : les disparités géographiques. L’Europe du Sud affiche les niveaux de solitude les plus élevés (12 %), devant l’Est et le Nord (9 %), puis le Centre (6 %).

Pour les chercheurs, une chose est sûre : "Il faut prendre en compte la solitude comme un facteur majeur de la performance cognitive chez les personnes âgées." La bonne nouvelle, c’est que la solitude n’est pas une fatalité. Activités sociales, sportives, engagement associatif : il existe un certain nombre de leviers pour entretenir à la fois le moral et les capacités cognitives.