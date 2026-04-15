Orgasme féminin : la tentation de l’autruche

L'ESSENTIEL Les femmes peuvent minimiser l’importance de l’orgasme lorsqu’il est rare.

Ce mécanisme psychologique protège mais entretient les inégalités.

Mieux comprendre ce phénomène pourrait aider à réduire l’"orgasm gap".

En matière d’orgasme, les inégalités entre les sexes sont criantes : au cours d’un rapport hétérosexuel, près d’un tiers des femmes n’atteignent pas l’extase contre seulement 5 % des hommes, selon un récent sondage. Et si, face à cette réalité, les femmes adaptaient progressivement leurs attentes ? C’est ce que met en lumière une nouvelle étude de l’Université Rutgers, aux Etats-Unis : lorsque sous les draps, l’orgasme se fait trop rare, certaines femmes finissent par en minimiser l’importance. Une stratégie d’adaptation qui permet aux femmes de se protéger… mais qui pourrait bien entretenir le problème.

Un mécanisme psychologique de protection

"Les femmes ne se soucient pas nécessairement moins de l’orgasme que les hommes, mais lorsqu’il ne se produit pas régulièrement, elles peuvent commencer à le considérer comme moins important", affirme Grace Wetzel, autrice principale de l’étude publiée dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin. Ce phénomène s’inscrit dans l'"orgasm gap", cet écart bien documenté selon lequel les femmes hétérosexuelles atteignent moins souvent l’orgasme que leurs partenaires masculins.

A partir de scénarios fictifs, les chercheurs ont demandé à des participants d’imaginer différentes situations de couple, avec des orgasmes fréquents ou rares. Résultat : lorsque l’orgasme était absent de manière répétée, les femmes avaient tendance à en minimiser l’importance, surtout si cette absence concernait à la fois leurs relations passées et présentes.

Ce glissement des attentes peut jouer un rôle protecteur. "Quand les femmes considèrent l’orgasme comme moins important, cela atténue l’impact de son absence sur leur perception du couple", explique Wetzel dans un communiqué. Autrement dit, revoir ses exigences à la baisse permettrait de préserver, temporairement, la satisfaction relationnelle. Mais cette stratégie a un coût. Les participantes rapportaient une satisfaction sexuelle plus faible, moins de désir et un engagement moindre lorsqu’elles imaginaient des relations sans orgasme. A long terme, cette adaptation pourrait donc nourrir une forme de résignation et accentuer les inégalités.

Un plaisir féminin qui reste trop souvent secondaire

Fait notable : les hommes interrogés adoptaient une logique similaire. Ils accordaient moins d’importance à l’orgasme féminin lorsqu’il était présenté comme absent de manière récurrente. Pour les chercheurs, cela montre que les attentes des deux partenaires évoluent conjointement.

Ce phénomène reflète aussi un contexte social plus large, dans lequel le plaisir féminin reste souvent secondaire. "La dévalorisation de l’orgasme féminin par les hommes et les femmes contribue probablement à maintenir cet écart dans le temps", souligne Wetzel.

Les auteurs rappellent toutefois que des alternatives existent : les couples peuvent redéfinir leurs priorités et accorder une place centrale au plaisir féminin, avec ou sans orgasme.