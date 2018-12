Orgasme féminin : 5 conseils pour l’atteindre

Qu’il soit systématique ou non, versatile ou intense, l’orgasme féminin reste bien souvent un mystère. Si pour certaines femmes, la jouissance arrive régulièrement à la fin d’une étreinte amoureuse, rares sont celles qui l’atteignent à tous les coups.

Moins "mécanique" que l’orgasme des hommes, le plaisir féminin est souvent conditionné à un état d’esprit bien particulier : pour l’atteindre, il ne faut se soucier de rien, réussir à faire le vide autour de soi et être à l’affût de ses sensations et de ses émotions… C’est ce qui le rend si difficile à atteindre ! Comment, entre les aléas du quotidien et les menus tracas qui nous occupent régulièrement l’esprit, réussir à s’abandonner à son plaisir ? Pour mieux y parvenir, voici 5 conseils à mettre en pratique pour atteindre l’orgasme (presque) à coup sûr.

Lâcher prise

Évidemment, cela semble plus facile à dire qu’à faire. Pourtant, lâcher du lest sur certaines inquiétudes qui nous traversent l’esprit est véritablement la clé pour prendre du plaisir pendant l’amour. Pour parvenir à la jouissance, il faut laisser ses craintes, ses appréhensions et ses peurs en dehors de la chambre à coucher. N’ayez pas peur de laisser votre partenaire vous voir et vous désirer, même si vous êtes complexée : n’oubliez pas qu’il ne voit pas ce que vous, vous voyez, et que s’il est là, avec vous, c’est qu’il vous trouve belle et désirable.

Pour chasser le stress, n’hésitez pas à vous mettre en condition avant l’acte. On ne parle pas ici de rendez-vous romantique au clair de lune ou d’un dîner aux chandelles, mais simplement de vous mettre dans un état émotionnel capable de faire monter l’excitation. En anticipant mentalement votre future étreinte, en imaginant vos futures sensations et la proximité physique avec votre partenaire, vous faites montez progressivement le plaisir et entretenez un état d’esprit sensuel, voire érotique sujet à l’atteinte de l’orgasme.

Être à l’écoute de ses sensations

"Ressent-il du plaisir ?", "Est-ce que je m’y prends bien ?", "Suis-je capable de le faire jouir ?" Ces questions, toutes les femmes se les sont déjà posées. Or, ce sont aussi elles qui les empêchent d’atteindre l’orgasme. Pour prendre du plaisir et jouir, il faut savoir être aussi un peu égoïste en se concentrant sur ce que l’on ressent.

C’est en étant à l’écoute de votre corps, des sensations que procurent les caresses de votre partenaire, que vous arriverez à mieux appréhender votre désir. En effet, comment réussir à atteindre l’orgasme si vous ne savez pas ce qui vous fait du bien ? Pendant l’acte, soyez à l’écoute de votre propre désir et de vos sensations. En étant ainsi focalisée, vous serez plus à même de prendre du plaisir, de le montrer à votre partenaire pour faire monter l’excitation et ainsi d’atteindre l’orgasme.

Trouver la position que l’on aime

Il existe dans le Kamasutra autant de positions que de plaisirs féminins. Si certaines sont plus acrobatiques qu’orgasmiques, il existe heureusement des positions qui favorisent l’orgasme car elles stimulent les zones érogènes. Parmi les positions plébiscitées par les femmes, se trouve le classique missionnaire, qui permet une stimulation du clitoris pendant la pénétration, l’amazone, lorsque la femme chevauche son partenaire sur le dos ou encore la cuillère, lorsque la femme est couchée sur le côté, dos à son partenaire.

Dorloter son clitoris

Organe entièrement dévoué au plaisir féminin, le clitoris dispose de plus de 8 000 capteurs sensoriels : c’est grâce à lui que de nombreuses femmes atteignent l’extase. Il faut donc ne pas le négliger ! Pendant l’amour, n’hésitez pas à guider votre partenaire pour qu’il prodigue à votre clitoris les caresses susceptibles de vous amener à la jouissance. Vous pouvez aussi le stimuler en solo pour découvrir ce qui vous plaît vraiment.

Communiquer

Dans une relation amoureuse, comme pendant l’acte sexuel, tout est une question de communication ! Chaque femme est différente et votre partenaire n’est peut-être pas totalement en phase avec vos sensations et ce qui vous fait plaisir. N’hésitez pas à le guider pendant et après vos ébats, à lui dire si vous aimez ses caresses et à lui faire comprendre ce qui vous excite. Non seulement discuter avec lui de votre expérience l’aidera à vous faire atteindre l’orgasme, mais cela renforcera aussi votre confiance l’un en l’autre et votre complicité au lit. Votre plaisir n’en sera alors que plus intense.