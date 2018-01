Sexe

Positions sexuelles : entre plaisir, compromis et stress

Un nouveau sondage réalisé par le docteur en ligne de Superdrug a interrogé 1 000 hommes et femmes européens et américains sur leurs préférences, désaccords et angoisses en matière de relations sexuelles.

On en sait désormais un peu plus quant aux pratiques sexuelles occidentales. Une récente étude proposée par Superdrug a sondé 1 000 hommes et femmes sur le sujet.

L’un des axes originaux du travail concerne le stress et l’angoisse au lit. Une question abordée de manière inédite. On apprend non sans surprise, que la position la plus stressante ou plutôt la moins confortable est le ”69 debout”. Il s'avère que la logistique de la suspension à l'envers implique un tas de contraintes pour beaucoup de gens.

Le sexe anal le talonne. 30% des hommes et près de 55% des femmes déclarant ne pas se sentir à l'aise avec cela. La “brouette agenouillée” complète le podium. Sa charmante appellation parle d’elle même.

Hommes et femmes divisés

Les chercheurs ont également voulu trouver les positions sexuelles les plus désirées mais hommes et femmes diffèrent. Le 69 satisfait 68% des hommes contre 31% des femmes. De son côté, le sexe anal est vu positivement par 9 hommes sur 10 pour seulement 1 femme sur 10. En revanche, deux tiers des femmes approuvent le missionnaire, ce qui est le cas d’un tiers de leurs partenaires.

Rassurez-vous, certaines pratiques sont aussi populaires chez les deux sexes : sur une table, avec les jambes de sa partenaire sur les épaules ou encore en levrette.

Hommes et femmes se retrouvent aussi dans leurs angoisses. Le sexe en public, le BDSM et tout ce qui touche de près ou de loin au sexe brutal emblématique de la pornographie créent un véritable malaise chez les personnes interrogées. Les pratiques apportant le plus de sérénité entre les individus demeurent le sexe oral, la masturbation et les discussions coquines.