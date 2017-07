Labioplastie

Chirurgie du sexe : une mode qui touche les adolescentes

Une gynécologue britannique alerte sur les cas de plus en plus précoces de jeunes filles qui demandent une labioplastie.

Longtemps taboue, la chirurgie esthétique intime se développe. Chez les femmes, le succès de celle des petites lèvres grandit : très marginale il y a encore une quinzaine d’années, elle se classe désormais au 16e rang des opérations esthétiques les plus pratiquées.

En 2016, plus de 138 000 labioplasties auraient été pratiquées dans le monde, d’après les chiffres recueillis par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS). C’est 40 % de plus qu’en 2015.

Avec la démocratisation viennent aussi les dérives. De plus en plus d’adolescentes, voire même parfois des très jeunes filles, se rendent dans les cabinets de chirurgiens pour la demander. Pour le NHS, l’organisation de santé publique britannique, 200 mineures y ont eu recours en 2015 et 2016. Parmi elles, 150 avaient moins de 15 ans.





Même à 9 ans

Une hérésie pour le Dr Naomi Crouch, membre de la Société de gynécologie pédiatrique et adolescente britannique. « Je trouve très difficile à croire que 150 filles présentent une malformation médicale nécessitant une opération des lèvres », explique-t-elle pour la BBC, ajoutant qu’elle n’en a personnellement jamais reçue en consultation.

Mais certains de ses confrères n’ont pas autant de scrupules, ou cèdent aux demandes de leurs patientes. De jeunes adolescentes, parfois même pré-adolescentes de 11, 10, voire même 9 ans, se rendent en consultation pour demander d’arranger ces petites lèvres qu’elles estiment disgracieuses.





Porno référence

« J’avais l’impression qu’elles n’étaient pas assez nettes et je voulais qu’elles soient plus petites », témoigne pour la BBC Anna, une femme qui a souhaité se faire opérer alors qu’elle n’avait que 14 ans. « J’avais à l’idée qu’elles devaient être symétriques et ne pas sortir. Je pensais que c’est à ça que tout le monde ressemblait, parce que je n’avais encore jamais vu de [sexe féminin] normal auparavant ».

La faute au culte du corps parfait, et notamment de l’image du sexe « normal » véhiculée par la pornographie : des sexes desquels rien ne dépasse, des sexes de Barbie. Et aux chirurgiens, qui ne parviennent pas à convaincre ces jeunes filles, ou le ne souhaitent pas.