Troubles du sommeil : les femmes concernées parviennent moins à avoir un orgasme

L'ESSENTIEL Les femmes atteintes du trouble orgasmique peuvent souffrir de troubles anxieux et de dépression.

Le traitement de première intention de ce trouble est la masturbation dirigée, qui comprend une série d'exercices prescrits.

Les patientes souffrant de troubles du sommeil auraient plus de mal à atteindre l'orgasme. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs du Johns Hopkins University School of Medicine (États-Unis). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont publié une étude parue dans la revue Urology. Afin de la mener à bien, les scientifiques ont recruté 1.317.491 femmes souffrant d'apnée du sommeil, 1.538.567 atteintes d'insomnies, 58.902 touchés par des troubles du rythme circadien et des adultes en bonne santé.

Les troubles du sommeil empêcheraient d'atteindre l'orgasme

L’objectif de l’équipe ? Déterminer l'association entre les problèmes de sommeil et la dysfonction sexuelle féminine, le trouble du désir sexuel, le trouble de l'excitation sexuelle et le trouble orgasmique féminin.

Pour rappel, le trouble orgasmique féminin, qui peut être primaire ou secondaire, correspond à l'absence d'orgasme, un orgasme peu fréquent, nettement diminué en intensité, ou nettement retardé en réponse à la stimulation malgré des niveaux d'excitation normaux, selon le Manuel MSD. Il peut être provoqué par des facteurs contextuels (préliminaires constamment insuffisants, éjaculation précoce…), psychologiques (anxiété, manque de confiance…), culturels, médicamenteux (antipsychotiques) et des lésions nerveuses ou des voies génitales.

Les auteurs ont constaté que les femmes atteintes d'apnée du sommeil et d'insomnies présentaient des risques plus élevés de troubles du désir sexuel, de l'excitation sexuelle et de l'orgasme par rapport aux adultes en bonne santé. Selon les résultats, 70 % des participantes avaient des difficultés pour atteindre l'orgasme.

Trouble orgasmique féminin : la faute à un déséquilibre hormonal ?

"Nos résultats confirment la nécessité de reconnaître l'importance du lien entre le sommeil et la santé sexuelle des femmes. On pense qu'un sommeil perturbé entraîne une baisse du niveau d'œstrogène et de testostérone. Ces hormones, présentes chez les hommes comme chez les femmes, jouent un rôle essentiel dans la libido et la fonction sexuelle des individus", a déclaré Taylor Kohn, auteur de l’étude.