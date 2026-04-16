L’impact de votre vie sociale sur la qualité de votre microbiote 

L'ESSENTIEL Chez les oiseaux, le partage du nid est associé à des similitudes du microbiote intestinal.

Cela serait valable aussi chez les humains qui vivent dans le même foyer.

Cet échange de microbes intestinaux pourrait avoir des bénéfices sur la santé intestinale et sur l’immunité.

En couple ou en colocation, la vie à plusieurs implique le partage. Celui des tâches ménagères, des repas et parfois de certains objets, mais cela pourrait aussi signifier une communauté de microbes intestinaux. Dans la revue spécialisée Molecular Ecology, des chercheurs démontrent que les relations sociales étroites, comme dans un couple, une famille ou une colocation, entraînent une synchronisation du microbiote intestinal.

Des microbiotes intestinaux similaires chez des oiseaux partageant le même nid

Les travaux de ces chercheurs de l’université d’East Anglia (UEA), au Royaume-Uni, portent sur la fauvette des Seychelles, un petit oiseau. Les scientifiques ont prélevé des échantillons fécaux chez ces animaux pendant plusieurs années pour étudier leur microbiote intestinal. "Nous avons recueilli des centaines d'échantillons provenant d'oiseaux aux rôles sociaux connus : couples reproducteurs, individus aidants et non aidants vivant au sein d'un même groupe, et individus appartenant à des groupes différents, précise le Dr Chuen Zhang Lee, de l'École des sciences biologiques de l'UEA, auteur principal de cette étude. Cela nous a permis de comparer le microbiome intestinal des oiseaux interagissant étroitement au nid avec celui des oiseaux n'interagissant pas."

Ces oiseaux vivaient sur une île isolée, qu’ils ne quittaient jamais : les auteurs ont ainsi pu les suivre tout au long de leur vie. L’analyse des résultats montre que les oiseaux qui passaient plus de temps ensemble présentaient des bactéries intestinales plus similaires, notamment des microbes anaérobies. Ces derniers ne peuvent survivre qu’en milieu pauvre en oxygène, et meurent à l’air libre. "Les oiseaux qui passaient beaucoup de temps ensemble au nid partageaient une grande quantité de ce type de bactéries intestinales, qui ne peuvent se transmettre que par contact direct et étroit", développe le spécialiste.

Microbiote intestinal : les humains partagent aussi des bactéries

Selon lui, ces découvertes chez les oiseaux reflètent un processus similaire chez les humains partageant le même foyer, même lorsque leur régime alimentaire diffère. "Que vous viviez avec un partenaire, un colocataire ou votre famille, vos interactions quotidiennes – des câlins aux baisers en passant par le partage des espaces de préparation des repas – peuvent favoriser l'échange de microbes intestinaux, souligne le Dr Lee. (…) Le partage de bactéries anaérobies bénéfiques pourrait renforcer l'immunité et améliorer la santé digestive au sein du foyer." Car cette famille de microbes est impliquée dans la digestion, les défenses immunitaires et la santé en général. "Une fois dans l'intestin, elles se développent en milieu anaérobie et forment souvent des colonies stables et durables, poursuit-il. Cela signifie que les personnes avec lesquelles vous vivez peuvent influencer subtilement votre écosystème microscopique."