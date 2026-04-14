La douleur chronique incite-t-elle au tabagisme ?

L'ESSENTIEL La douleur chronique favorise le tabagisme.

Le tabac aggrave ensuite les symptômes.

Une prise en charge combinée est nécessaire.

Une cigarette pour soulager une douleur persistante ? Le réflexe est plus courant qu’on ne le pense. Une étude américaine révèle un lien étroit entre douleurs chroniques et consommation de tabac ou de cigarettes électroniques, mettant en lumière un cercle vicieux encore trop peu pris en compte.

Douleur et tabac : un engrenage difficile à briser

Publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine, cette recherche menée par l’Université du Kansas s’appuie sur près de 200.000 Américains suivis entre 2014 et 2023. Conclusion : les personnes souffrant de douleurs chroniques fument et vapotent davantage que les autres. "Les gens sont pris dans un cercle vicieux où la douleur pousse à fumer, puis le tabac aggrave la douleur, rendant l’arrêt très difficile", explique Jessica Powers, co-autrice de l’étude, dans un communiqué. A court terme, la nicotine peut donner une impression de soulagement. Mais sur le long terme, elle aggrave les symptômes et augmente même le risque de développer des douleurs chroniques.

Les chercheurs observent que les personnes concernées sont environ deux fois plus susceptibles de fumer ou d’utiliser plusieurs produits nicotiniques, y compris les cigarettes électroniques. "Fumer tend à empirer les choses, insiste Jessica Powers. C’est souvent utilisé comme stratégie pour faire face à une baisse de moral liée à la douleur, mais cela finit par aggraver la situation." L’étude met aussi en évidence un lien entre l’intensité de la douleur et la consommation : plus la douleur est forte ou handicapante, plus le recours au tabac est fréquent.

Cigarette électronique : une alternative vraiment moins risquée ?

La cigarette électronique est parfois perçue comme une option plus sûre. Mais les chercheurs appellent à la prudence. "Elle est probablement moins nocive qu’une cigarette classique, mais la nicotine pourrait aussi aggraver la douleur", précise Jessica Powers. Les effets exacts restent encore incertains, selon les études.

Un autre constat interpelle : si le tabagisme recule globalement, il diminue moins vite chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Une population qui, selon les chercheurs, reste en partie oubliée. Pour Jessica Powers, la solution passe par une approche combinée : "Nous avons de bons traitements contre la douleur et de bonnes stratégies d’arrêt du tabac, mais nous devons les associer."