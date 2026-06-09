Ces trois habitudes de sommeil montrent que votre cerveau vieillit

L'ESSENTIEL La nouvelle étude montre que plusieurs comportements de sommeil peuvent être liés à des signes de vieillissement cérébral.

Dormir en dehors de la plage recommandée de sept à neuf heures, faire des siestes fréquentes pendant la journée et l'insomnie sont liés à des volumes de lésions de la substance blanche plus importants.

Or, les lésions de la substance blanches sont sont associées à un risque accru de démence, y compris la maladie d'Alzheimer.

"Le sommeil est un comportement universel mais complexe, et il reste encore beaucoup à apprendre sur la façon dont les différents aspects du sommeil sont liés à la santé cérébrale", souligne Madeline Ally, chercheuse de l’université d’Arizona. Face à ce constat, la scientifique a étudié de près les habitudes de sommeil des plus de 40 ans et leurs effets sur le cerveau.

Elle a ainsi remarqué que 3 comportements courants liés au sommeil - dormir en dehors de la période recommandée de sept à neuf heures, faire des siestes diurnes fréquentes et souffrir d'insomnie - pourraient être associés à des signes de vieillissement cérébral.

Sieste, insomnie, heure de sommeil : ces comportements de sommeil lié au vieillissement du cerveau

Pour cette étude présentée dans la revue Alzheimer’s & Dementia, la chercheuse et son équipe ont repris les dossiers médicaux de plus de 23.000 adultes d’âge moyen et âgés. Ces participants ont rempli un questionnaire sur leurs habitudes de sommeil entre 2006 et 2010. Environ neuf ans plus tard, ils ont passé des IRM cérébrales, afin que le volume des lésions de leur substance blanche, signe de vieillissement du cerveau, soit mesuré.

Les analyses ont révélé que les personnes qui dormaient en dehors des 7 à 9 heures recommandées, qui faisaient des siestes diurnes fréquentes ou qui souffraient d’insomnie, présentaient plus de lésions de la substance blanche.

En se concentrant sur la durée du sommeil, les scientifiques ont constaté que les volontaires dormant moins de sept heures par nuit présentaient un volume de lésions accru par rapport à ceux dormant dans la plage recommandée. "Nos résultats suggèrent qu'un manque de sommeil pourrait entraîner une augmentation du volume des lésions de la substance blanche dans le cerveau avec l'âge", explique Gene Alexander, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. "Nous n'avons pas observé d'impact plus important sur la substance blanche chez les personnes qui déclaraient dormir plus longtemps, mais il est nécessaire de poursuivre ces recherches auprès de cohortes comprenant davantage de personnes dormant plus longtemps", ajoute-t-il.

Ces habitudes de sommeil sont modifiables

Les résultats concernant la sieste diurne ont également intrigué l’équipe, car la recherche avait auparavant montré que les siestes courtes pouvaient augmenter la vigilance et les fonctions cognitives. Gene Alexander remarque que le questionnaire soumis aux participants ne permettait pas de recueillir des informations sur la durée ni le moment des siestes individuelles. Pour lui, il faut mener de nouveaux travaux afin de déterminer si les siestes courtes et occasionnelles ont des effets différents sur le cerveau par rapport à celles qui sont fréquentes et longues.

Si des points restent flous, les chercheurs soulignent que les trois habitudes de sommeil liées à des signes de vieillissement du cerveau présentent des avantages de taille : elles peuvent être modifiées.

"Le sommeil fait partie des facteurs de risque potentiellement modifiables. Améliorer la qualité de notre sommeil pourrait contribuer à atténuer les effets du vieillissement cérébral et peut-être même à réduire le risque de démences comme la maladie d'Alzheimer", note Gene Alexander.