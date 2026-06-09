Ce que révèle la fréquence de vos flatulences sur votre organisme

L'ESSENTIEL Les Australiens participant à l'étude déclarent en moyenne cinq flatulences par jour.

La majorité des participants se situent entre deux et sept épisodes quotidiens.

Les émissions de gaz atteignent leur maximum entre 18 heures et 22 heures.

Sujet de plaisanteries ou de gêne, les flatulences restent pourtant un phénomène biologique indispensable au bon fonctionnement du système digestif. Mais combien de fois est-il normal d'évacuer des gaz chaque jour ? Pour répondre à cette question rarement étudiée à grande échelle, des chercheurs australiens ont suivi en temps réel les habitudes de plus de 6.400 personnes. Leurs résultats, publiés dans le JAMA Network Open, permettent de mieux comprendre ce qui relève de la normalité… et ce qui pourrait justifier une consultation médicale.

Cinq flatulences par jour en moyenne

Les flatulences jouent un rôle important dans l'équilibre du tube digestif. Elles permettent d'évacuer les gaz qui s'accumulent dans l'estomac et les intestins, évitant ainsi une augmentation de la pression et des douleurs abdominales. Ces gaz proviennent de deux sources principales. La première est l'air avalé en mangeant ou en buvant. Inodore, il ne pose généralement aucun problème. La seconde est produite par les milliards de bactéries qui composent le microbiote intestinal lorsqu'elles dégradent les aliments. Ce processus génère notamment des composés soufrés à l'origine de l'odeur caractéristique des flatulences. Certains aliments riches en fibres favorisent cette production de gaz. Des troubles digestifs comme le syndrome de l'intestin irritable peuvent également augmenter leur fréquence.

Pour mieux cerner les "habitudes" de la population, les chercheurs de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ont développé une application mobile baptisée "Chart Your Fart". Disponible sur Android et iOS, elle permettait aux participants d'enregistrer chaque émission de gaz pendant au moins trois jours. Au total, plus de 6.400 Australiens âgés de plus de 14 ans ont participé à l'étude, selon un communiqué. Résultat : les participants déclaraient en moyenne cinq flatulences par jour. Les hommes affichaient une moyenne légèrement supérieure à celle des femmes, avec 5,2 épisodes quotidiens contre 4,8. Près de 80 % des participants se situaient dans une fourchette comprise entre deux et sept flatulences par jour. Les jeunes de 14 à 25 ans étaient ceux qui rapportaient le moins d'émissions de gaz.

Un pic de gaz observé en soirée

L'étude montre également que les flatulences ne sont pas réparties uniformément au cours de la journée. Leur fréquence reste relativement faible à midi avant d'augmenter progressivement à partir de 18 heures. Le pic est observé entre 18 heures et 22 heures, une période qui correspond généralement aux repas les plus copieux et les plus riches en calories et en fibres. Les chercheurs estiment que cette corrélation reflète directement l'activité digestive et la fermentation des aliments par les bactéries intestinales.

Les auteurs soulignent enfin qu'une absence soudaine de flatulences peut parfois être plus préoccupante qu'un excès. Lorsqu'elle s'accompagne de douleurs abdominales ou de ballonnements, elle peut signaler une obstruction intestinale ou un autre problème nécessitant une prise en charge médicale.