Aliments contaminés : ces chiffres qui inquiètent

L'ESSENTIEL Plus de 860 millions de personnes souffrent chaque année de maladies liées à des aliments contaminés.

Les enfants de moins de 5 ans sont les principales victimes. Ils sont aussi plus sensibles à certaines substances chimiques présentes dans les aliments.

Les maladies d’origine alimentaire sont causées par des bactéries, des virus, des parasites ou des substances chimiques présents dans les aliments contaminés

"Les aliments dangereux ont toujours constitué un problème majeur de santé publique, mais jusqu’à présent, nous ne disposions pas d’une vision globale de leur coût humain et économique considérable." Dans un rapport publié à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments, le 7 juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme : plus de 860 millions de personnes tombent malades chaque année à cause d’aliments contaminés ou mal manipulés, et environ 1,5 million de personnes en meurent.

Alimentation contaminée : les jeunes enfants en première ligne

Pour l’agence onusienne, une grande partie de ces pathologies pourrait être évitée grâce à un meilleur accès à l’eau potable, à l’assainissement, à l’hygiène, à des pratiques comme la pasteurisation et à une meilleure prise en charge des populations les plus vulnérables. "La sécurité alimentaire n’est pas une question abstraite : elle concerne chaque repas, chaque famille, chaque jour", a rappelé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. L’organisation souligne également l’impact économique, considérable : en 2021, les maladies d’origine alimentaire auraient entraîné environ 310 milliards de dollars de pertes de productivité liées aux arrêts de travail et aux conséquences de la maladie.

L’OMS met particulièrement en garde contre les conséquences de l’alimentation contaminée chez les plus jeunes. Les enfants de moins de 5 ans présentent en effet un risque trois fois plus élevé que les adultes et les enfants plus âgés. Et, bien qu’ils ne représentent que 9 % de la population mondiale, ils supportent près d’un tiers du fardeau sanitaire lié aux maladies d’origine alimentaire (143.000 décès dans cette tranche d’âge en 2021). Sans compter que les tout-petits sont plus sensibles à certaines substances chimiques présentes dans les aliments, substances qui peuvent perturber leur développement cérébral et avoir des répercussions neurologiques.

Aliments contaminés, mais à quoi ?

Les maladies d’origine alimentaire sont causées par des bactéries, des virus, des parasites ou des substances chimiques présents dans des aliments contaminés. En Europe, plusieurs agents pathogènes sont particulièrement surveillés. La campylobactériose, par exemple, est souvent liée à la consommation de volaille insuffisamment cuite, de lait non pasteurisé ou d’eau contaminée. La salmonellose, elle, est fréquemment associée aux œufs et aux viandes crues. L’infection à STEC peut provenir de viandes peu cuites, de produits laitiers non pasteurisés ou de légumes crus. Quant à la listériose, plus rare, elle demeure l’une des infections alimentaires les plus graves.

L’OMS attire enfin l’attention sur les conséquences du dérèglement climatique. On sait en effet que la hausse des températures, les événements météorologiques extrêmes et les modifications des précipitations pourraient favoriser l’émergence de nouvelles contaminations alimentaires dans les années à venir.