Laits infantiles contaminés : les rappels continuent

L'ESSENTIEL Le rappel concerne cinq lots de laits 1er âge des marques Popote et Babybio.

Une toxine, la céréulide, est en cause après un changement de seuil européen.

L’origine remonterait à une huile contaminée d’origine chinoise.

Après Nestlé, deux marques bien connues des jeunes parents, Popote et Babybio (Vitagermine), viennent d’annoncer le rappel de plusieurs lots de lait infantile 1er âge. En cause : une toxine baptisée céréulide, détectée dans une huile d’origine chinoise. Un nouvel abaissement du seuil de tolérance, imposé par les autorités européennes, a déclenché cette alerte sanitaire.

Un seuil de sécurité renforcé

Tout a commencé avec l’annonce du ministère de l’Agriculture, vendredi 30 janvier, de l’application immédiate d'un nouveau seuil pour la toxine céréulide. Cette molécule peut provoquer des diarrhées et vomissements chez les nourrissons, avec parfois de graves complications, d’après le Vidal. La toxine, produite par certaines souches de bactéries présentes dans l’environnement, dont Bacillus cereus, peut arriver jusqu’à l’industrie agroalimentaire via les matières premières. L’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments), saisie par la Commission européenne, devait rendre son avis officiel ce lundi 2 février. En anticipation, Popote a déclaré : "Popote applique sans attendre le nouveau cadre européen et rappelle deux lots de lait infantile 1er âge."

L’huile contaminée venue de Chine

Vitagermine, fabricant de la marque Babybio, a également procédé au rappel de trois lots. "Nous avons mené des investigations pour s’assurer que l’ensemble des produits respectent ce nouveau seuil", a déclaré l’entreprise. Les lots visés étaient conformes à l’ancienne norme, mais plus au nouveau cadre réglementaire. Les deux marques précisent que le reste de leur gamme n’est pas concerné. Cette mesure préventive vise à rassurer les parents, alors que les rappels se sont multipliés dans plus de 60 pays.

Des enquêtes en cours sur le produits à l'origine de la contamination

L’origine du problème ? Probablement une huile riche en oméga-6, produite par l’entreprise chinoise Cabio Biotech. Cet ingrédient aurait été contaminé par des bactéries Bacillus cereus, dont certaines produisent la redoutée céréulide. Plusieurs industriels pointent du doigt ce fournisseur. Pour l’instant, les deux enquêtes pénales en cours, ouvertes en France après la mort de nourrissons ayant consommé du lait Nestlé rappelé, n’ont pas permis d'établir de lien direct entre les symptômes et les produits incriminés.