Laits infantiles : la France abaisse le seuil maximal de toxine céréulide

L'ESSENTIEL Le quantité maximale de céréulide désormais autorisée en France est de 0,014 μg par kilogramme (kg) de masse corporelle.

Jusqu’à présent, le seuil était fixé à 0,03 μg par kg de masse corporelle.

“Cet abaissement du seuil est susceptible d’entraîner de nouveaux retraits et rappels dans les jours à venir”, a indiqué le ministère de l’Agriculture.

“La France a choisi d’anticiper de nouvelles recommandations scientifiques en retenant, dès à présent, un seuil de 0,014 μg de céréulide par kilogramme de masse corporelle, soit un niveau de sécurité renforcé par rapport au seuil jusqu’ici appliqué”, a annoncé le ministère de l’Agriculture, dans un récent communiqué.

La céréulide peut avoir de graves complications chez les nourrissons

La céréulide est un composé toxique qui peut rendre les nourrissons malades en provoquant des vomissements susceptibles d’entraîner de graves complications, d’après le Vidal. Cette toxine est produite par certaines souches de bactéries, dont Bacillus cereus. Ubiquitaires. Celles-ci sont présentes dans l’environnement et peuvent donc arriver jusqu’à l’industrie agroalimentaire, via les matières premières.

La quantité maximale désormais autorisée en France est donc de 0,014 μg de céréulide par kilogramme (kg) de masse corporelle, contre 0,03 μg par kg jusqu’à présent. “​​Le nouveau seuil permet d’aller encore plus loin dans la protection des nourrissons”, précise le ministère de l’Agriculture.



“Cet abaissement du seuil est susceptible d’entraîner de nouveaux retraits et rappels dans les jours à venir”, a déjà prévenu le ministère de l’Agriculture. Entre décembre et janvier dernier, plusieurs fabricants de laits infantiles ont fait des rappels de produits. Selon l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, la cause était la présence éventuelle de céréulide dans l’un des ingrédients de ces laits, l’huile riche en acide arachidonique (ARA).

Vers de nouveaux rappels de lots de laits infantiles ?

Deux enquêtes pénales ont été ouvertes à Bordeaux et Angers pour cause de "possible contamination", après la mort de deux nourrissons ayant consommé un lait infantile rappelé par Nestlé. La substance visée est produite par une entreprise chinoise de Wuhan, Cabio Biotech. Et c’est justement “dans le cadre de l’alerte internationale liée à la présence de la toxine céréulide dans un ingrédient issu d’une même usine en Chine”, que le ministère de l'Agriculture a pris cette décision. Même si, pour l’instant, les investigations restent en cours et qu’aucune responsabilité n’a officiellement été actée.

En parallèle, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) devrait aussi rendre un avis ce lundi 2 février sur les seuils de céréulide limites à imposer. Sauf changement, ils devraient être revus à la baisse. “L’EFSA […] s’est d’ores et déjà prononcée en faveur de la prise en compte de ce seuil plus bas, fondé sur les normes méthodologiques les plus récentes et intégrant un facteur de sécurité supplémentaire pour les nourrissons”, précise le ministère de l’Agriculture. Réponse demain, sur le site de l’EFSA.