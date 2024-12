Des repas pour bébé de la marque Blédina rappelés à cause d’une toxine

L'ESSENTIEL Les plats Blédîner, de la marque Blédina, composés de brocolis, petits pois et riz au curry doux, doivent être rapportés en magasin.

Ils sont susceptibles d’être contaminés par des aflatoxines.

Le lot concerné porte la mention LG 2F 178.

Des plats pour bébé sont actuellement rappelés. Les portions Blédîner de la marque Blédina aux brocolis, petits pois et riz au curry doux doivent être rapportés en supermarché. Ils font l’objet d’un Rappel Conso à cause d’un risque de contamination par des toxines de la famille des aflatoxines. Les lots concernés portent la mention GTIN 3041091992079 Lot LG 2F 178. Leur date de durabilité minimale est fixée au 26/06/2025.

Blédina : certains plats pour bébé sont non-conformes

Ces plats pour bébé ont été commercialisés à partir du 29 juillet dernier, jusqu’au lundi 2 décembre dans les magasins Auchan, Carrefour, Cora, Intermarché, Leclerc, Système U, Monoprix ou sur les sites Amazon et Bledina E-shop. Si vous possédez l’un de ces produits, il ne doit pas être consommé mais rapporté en magasin. Un remboursement sera effectué.

Plats pour bébé Blédina : quels sont les risques liés aux aflatoxines ?

Les plats rappelés dépassent les seuils réglementaires en matière d’aflatoxines et sont retirés de la vente par précaution. "Les aflatoxines sont des toxines produites par des moisissures appartenant essentiellement à deux espèces parmi les 10 espèces identifiées du genre Aspergillus (Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus), champignons pouvant se développer facilement dans les régions chaudes et humides", note le Centre de lutte contre le cancer Léon Bernard sur son site. Elles peuvent être retrouvées dans le maïs, le riz, certaines épices ou encore dans les figues ou le café. "En Europe, chez l’Homme, les intoxications aiguës dues aux aflatoxines ne sont jamais observées, rassure l’organisme. (…) Les troubles liés à une intoxication chronique due à l’ingestion d’aliments faiblement contaminées pendant plusieurs semaines ou mois sont : diarrhées, vomissements et perte de poids. Une atteinte du foie qui reste l’organe cible des aflatoxines peut se produire."

Une non-conformité ponctuelle des produits Blédîner

"Il s'agit d'une non-conformité ponctuelle, précise la marque sur le site Rappel Conso. Seule une consommation répétée et sur le long terme pourrait avoir un impact." L’entreprise Blédina tient à rassurer les personnes ayant acheté ses produits. "Les résultats dont nous disposons nous permettent de vous rassurer sur le fait qu’aucun autre lot de ce produit ni aucune autre référence de la marque Blédina n’est concerné par ce rappel", indique-t-elle. En cas de question, une ligne téléphonique a été ouverte, le 0800.41.54.15.