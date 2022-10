Démence : les toxines environnementales suspectées d'augmenter les cas

L'ESSENTIEL La génétique et le vieillissement n'expliquent pas entièrement la forte augmentation de maladies autrefois rares comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la SLA (sclérose latérale amyotrophique) d’après l’American Neurological Association.

Le nombre total de personnes décédées de troubles neurologiques au cours des trois dernières décennies a augmenté de 61 % (de 5,5 millions en 1990 à 8,8 millions en 2019) d’après l’Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation américain (IHME).

L'augmentation astronomique du nombre de cas de troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer causée par l'exposition à des toxines environnementales?

C’est en effet ce que soutiennent d’éminents médecins américains réunis pour la réunion annuelle de l'American Neurological Association (ANA) à Chicago qui se déroule depuis ce weekend et jusqu’à mercredi. Cette question n’est pourtant pas traitée comme elle le devrait.

Alzheimer, Parkinson : des lacunes de la recherche sur l'impact des produits chimiques

En effet, selon eux, il existe un vide scientifique dans la compréhension du rôle que jouent ces toxines environnementales - pollution atmosphérique, pesticides, microplastiques et les produits chimiques en général, dans des maladies de plus en plus courantes qui touchent le cerveau comme les démences mais aussi les troubles du développement chez l'enfant.

En effet, c’est toute la branche de la médecine qui se concentre sur les troubles du système nerveux - le cerveau, la moelle épinière et les éléments neuronaux sensoriels comme les oreilles, les yeux et la peau qui devrait faire l’objet de davantage de recherche selon les experts. "La neurologie a environ 15 ans de retard sur le cancer. Nous devons donc tirer la sonnette d'alarme et inciter davantage de personnes à faire des recherches, car l'EPA [Agence de protection de l'environnement] ne nous protège absolument pas", a déclaré Frances Jensen, présidente de l'ANA et directrice du département de neurologie de l'université de Pennsylvanie dans un article du Guardian.

Le journal, engagé dans cette cause, a notamment fait état des efforts déployés par les entreprises pour influencer l'EPA et dissimuler un lien possible entre le Paraquat, un désherbant populaire, et la maladie de Parkinson.

Exposition à des substances chimiques omniprésentes : des risques encore mal connus

D’après les scientifiques de l'American Neurologic Association, les êtres humains peuvent être confrontés à plus de 80.000 produits chimiques toxiques dans le cadre de leur travail, de leurs loisirs, de leur sommeil et de leur apprentissage. Et il est presque impossible de déterminer leurs effets individuels sur une personne, sans parler de leur interaction ou de leurs effets cumulatifs ("effet cocktail") sur le système nerveux.

De plus, le cerveau est l'organe le plus complexe et le plus important de l'organisme - et probablement le plus sensible aux toxines environnementales, mais il était largement inaccessible aux chercheurs jusqu'à ce que des techniques d'imagerie, génétiques et moléculaires sophistiquées soient développées au cours des 20 dernières années, rappellent les scientifiques.

À l'avenir, la recherche pourrait notamment expliquer pourquoi les personnes vivant dans des quartiers où les niveaux de pollution atmosphérique sont élevés ont davantage de risque de faire un accident vasculaire cérébral et examiner les liens entre l'exposition du fœtus à des produits chimiques et les troubles du développement neurologique de l'enfant. De fait, si la génétique joue un rôle dans la sensibilité des personnes aux effets pathologiques de différents produits chimiques, les recherches ont montré des taux plus élevés de cancers et de maladies respiratoires dans les communautés soumises à des pollutions environnementales, notamment les enfants.