Des microplastiques ont été retrouvés dans le lait maternel

L'ESSENTIEL Depuis 1950, 8,3 milliards de tonnes de plastiques ont été produites, dont la moitié ces quinze dernières années.

Chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique, l’équivalent d’une carte de crédit, d'après l'association Agir pour l'environnement.

Des microplastiques ont déjà été retrouvés dans le lait des biberons, mais aussi dans des organes humains : sang, intestins, placenta de fœtus, chez des nourrissons et dans la matière fécale d’adultes.

Des chercheurs italiens alertent sur la présence de microplastiques dans le lait maternel. Après avoir analysé des échantillons issus de 34 femmes en bonne santé à Rome, en Italie, prélevés une semaine après l’accouchement, ils ont détecté des microplastiques dans 75 % d’entre eux. Parmi les substances, du polyéthylène, du PVC et du polypropylène, des composants présents dans de nombreux emballages, ont été retrouvés.

Ce sont les résultats d’une récente étude, publiée en juillet 2022 dans la revue Polymers et récemment relayée par The Guardian.

Même si l'impact de ces composants chimiques sur les êtres humains doit encore faire l’objet de recherches approfondies, les chercheurs ont rappelé que de précédentes études avaient montré que les microplastiques provoquaient des effets toxiques sur des animaux de laboratoire, sur la faune marine, ainsi que sur des lignées cellulaires humaines.

Les nourrissons sont particulièrement vulnérables aux contaminants chimiques

En effet, les plastiques contiennent souvent des substances nocives, tels que les phtalates. Or, les nourrissons sont particulièrement vulnérables aux contaminants chimiques, ce qui inquiète les chercheurs.

Les scientifiques ont examiné l’alimentation des mères afin de savoir si la consommation d’aliments et de boissons dans des emballages en plastique, de fruits de mer et l'utilisation de produits d'hygiène personnelle contenant du plastique, étaient corrélées avec cette présence de microplastiques dans le lait maternel. Mais ils n'ont trouvé aucune corrélation, ce qui suggère que l'omniprésence de microplastiques dans l'environnement "rend l'exposition humaine inévitable", selon les chercheurs.

Cependant, des études plus approfondies pourraient peut-être identifier des facteurs de risque particuliers à l’avenir. C’est pourquoi les auteurs de l’étude recommandent aux femmes enceintes d’éviter les aliments et les boissons emballés dans du plastique, les cosmétiques et les dentifrices contenant des microplastiques, ainsi que les vêtements en tissus synthétiques, par mesure de précaution.

Les chercheurs n'ont pas pu analyser les particules inférieures à 2 microns et des particules de plastique plus petites sont susceptibles d'être aussi présentes. Les échantillons de lait maternel ont été collectés, stockés et analysés sans l'utilisation de plastiques pour exclure tout risque de contamination.

Microplastiques : ils sont aussi présents dans les biberons

"Il sera crucial d'évaluer les moyens de réduire l'exposition à ces contaminants pendant la grossesse et l'allaitement", a déclaré au Guardian la Dr Valentina Notarstefano, de l'Università Politecnica delle Marche, à Ancône en Italie. "Mais il faut souligner que les avantages de l'allaitement maternel sont bien supérieurs aux inconvénients causés par la présence de microplastiques polluants. Des études comme la nôtre ne doivent pas réduire l'allaitement des enfants, mais plutôt sensibiliser le public pour faire pression sur les politiciens pour promouvoir des lois qui réduisent la pollution", a-t-elle ajouté.

En effet, de précédentes recherches avaient révélé que les bébés nourris au biberon pouvaient ingérer des millions de microplastiques chaque jour. En mars dernier, des microplastiques avaient également été retrouvés dans le sang humain par une équipe de chercheurs néerlandais.

Les auteurs de cette nouvelle étude ont insisté sur le fait que ces résultats n’étaient qu’une preuve préliminaire de la présence de microplastiques dans le lait maternel et que d'autres recherches avec un plus grand nombre d'échantillons et des méthodes différentes étaient nécessaires "de toute urgence" pour le confirmer et pour savoir quel pourrait être l’impact des microplastiques sur la santé des nourrissons allaités.