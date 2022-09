Bébé : 7 conseils pour réduire leur exposition aux métaux lourds

L'ESSENTIEL Les métaux lourds sont des éléments chimiques toxiques qui présentent différents risques pour la santé.

On retrouve ces produits toxiques dans différentes sortes d'aliments, mais également dans le tabac et les implants médicaux.

Il existe différents métaux lourds qui sont dangereux pour la santé. C’est notamment le cas du chrome, de l’arsenic, du cuivre, du nickel, du mercure ou encore du cadmium. Ces substances peuvent nous contaminer par le biais de l’alimentation. Le mercure est notamment très présent dans les poissons et les fruits de mer. Les légumes issus de l’agriculture biologique sont également des sources de cuivre.

Outre l’alimentation, les métaux lourds sont également contenus dans le tabac, les plombages dentaires ou les implants médicaux. Cette exposition aux métaux toxiques peut être néfaste pour l’organisme, en particulier chez les plus jeunes. Ces derniers peuvent alors souffrir de troubles de l’apprentissage, cognitifs et du comportement.

Dans un article publié dans la revue Medical Press, le Docteur Aaron Bernstein, pédiatre à l’hôpital pour enfants de Boston, a dévoilé plusieurs recommandations pour réduire l’exposition des enfants aux métaux lourds.

Métaux lourds : comment limiter leur présence dans l’alimentation de bébé ?

Pour protéger un bambin, le spécialiste a conseillé la mise en place d’une alimentation équilibrée comprenant une large variété de fruits, de légumes, de céréales et de protéines maigres (saumon, viande blanche). "La consommation d'une variété d'aliments sains et riches en nutriments essentiels peut réduire l'exposition aux métaux toxiques et autres contaminants présents dans certains aliments", a-t-il expliqué. Cependant, pensez à bien laver vos fruits et vos légumes avant de les donner à manger à votre enfant.

Il est également préconisé d’éviter le lait ou le sirop de riz qui peut être utilisé comme un édulcorant dans les produits transformés destinés aux tout-petits. Le riz brun renferme généralement une importante quantité d’arsenic. Mieux vaut également rincer le riz avant de le cuire et de bien l’égoutter après la cuisson.

L’eau du robinet peut également contenir une importante quantité de métaux lourds. L’arsenic peut être présent dans l’eau d’un puit. Les vieilles canalisations, quant à elles, peuvent renfermer du plomb. Pour éviter les risques d’intoxication, il est préconisé de privilégier l’eau de source pour les plus jeunes.

Le Docteur Aaron Bernstein a également mis en évidence les bénéfices de préparer soi-même les purées ou les compotes pour son bébé. Cette bonne habitude permet de cuisiner différents plats avec des aliments variés. De plus, cela évince les produits ultra-transformés qui peuvent parfois renfermer des métaux lourds.

"La consommation d'une trop grande quantité de poisson contaminé peut nuire au développement du système nerveux de l’enfant", a averti le pédiatre avant d’ajouter : "mais le poisson est aussi une excellente source de protéines dont les enfants ont besoin. De nombreux poissons sont pauvres en mercure. C’est notamment le cas du thon (entier ou en morceaux), du saumon, de la morue ou encore du corégone."

Si possible, le médecin préconise également l'allaitement plutôt que l'alimentation au lait maternisé. Enfin, il recommande d'éviter les jus de fruits qui peuvent contenir des niveaux inquiétants de métaux lourds.

Quelles sont les préconisations à suivre à la maison ?

On l’a dit : l’intoxication aux métaux lourds peut également être due à des facteurs autres que l’alimentation. D’après le Docteur Aaron Bernstein, la source la plus courante d’exposition aux métaux lourds est la peinture écaillée d’une maison. Il est alors préconisé de la remplacer par une peinture neuve.

Dernier point important : ne pas fumer ou vapoter devant un enfant. Le tabagisme passif peut exposer les plus jeunes à des métaux lourds comme du cadmium et du plomb. Il est donc conseillé de sortir de son appartement ou de sa maison pour fumer une cigarette afin de les protéger de la fumée.