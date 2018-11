Métaux lourds : trop de plomb dans le sang augmente le cholestérol

Attention aux métaux lourds ! Avoir trop de plomb dans le sang augmente le taux de cholestérol dans le sang, ou hypercholestérolémie, selon une nouvelle étude présentée lors d’un congrès de l'American Heart Association.

Des niveaux élevés de plomb, et d'autres métaux lourds, détectés dans le sang ont été associés à des niveaux plus élevés de LDL-cholestérol (mauvais cholestérol) et de cholestérol total. Le taux de mauvais cholestérol progresse à mesure que le taux de plomb augmente.

LDL-cholestérol et risque cardiovasculaire

Le LDL-cholestérol (Low Densité Lipoprotein, ou lipoprotéines de faible densité), plus connu sous nom de "mauvais cholestérol" correspond à l’excès de cholestérol qui se dépose dans les parois des vaisseaux sanguins pour former des plaques d’athérome. Il constitue un facteur de risque cardiovasculaire majeur et fait opposition au HDL-cholestérol, (bon cholestérol) qui élimine le cholestérol des artères et l’entraîne vers le foie pour le détruire.

Dans l'étude, la cohorte des personnes suivies était composée d’adultes américains. Ceux qui avaient le plus de métaux lourds dans le sang avaient :

- 56 % plus de risques d'avoir un taux de cholestérol total plus élevé (plomb).

- 73 % plus de risques d'avoir un taux de cholestérol (mercure)

- 41 % plus de risques de cholestérol total élevé (cadmium)

- 22 % plus de risques d'avoir un taux de mauvais cholestérol plus élevé s'ils présentaient les taux de plomb les plus élevés.



De plus, les concentrations de mercure ont augmenté de 23% la probabilité d'un taux de mauvais cholestérol plus élevé chez les personnes qui se situaient dans la moyenne en raison de leur teneur en métaux lourds, comparativement à celles dont le taux était le plus faible.

Dépister les métaux lourds

Tous ces résultats indiquent qu’il est nécessaire de dépister les métaux lourds en cas d'hypercholestérolémie et de maladie cardiovasculaire non expliquée. L'accumulation de plomb pourrait également être un facteur de risque d'hypertension résistante aux médicaments, selon une étude portant sur 475 anciens combattants souffrant d'hypertension artérielle.

Les métaux lourds sont présents naturellement dans notre environnement et utilisés massivement dans l’industrie et l’agriculture. Généralement émis sous forme de très fines particules, ils sont transportés par le vent et se disséminent dans les sols et les milieux aquatiques, contaminant ainsi la flore et la faune, et se retrouvant dans la chaîne alimentaire. Aux Etats-Unis, des épidémies d'intoxication au plomb par l'eau de boisson sont de plus en plus fréquentes, tant à cause des pollution que du vieillissement des infrastructures de distribution de l'eau, comme dans la ville de Flint



Source : Association Santé Environnement France.