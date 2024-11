Rappel conso : les soupes bio Les Essentiels rappelées pour risque sanitaire

L'ESSENTIEL Des soupes de la marque Les Essentiels font l'objet d'un rappel conso.

Elles ont été mal stérilisées, et il ne faut pas les consommer.

Il s'agit d'une soupe à la courgette et à la coriandre, d'une soupe légumes du soleil et basilic et d'une soupe aux lentilles corail.

Si vous avez acheté de la soupe de la marque Les Essentiels, il ne faut pas la consommer. Le site Rappel Conso, piloté par les ministères de l’économie, de l’agriculture et de la transition écologique, a publié une alerte concernant des soupes toutes prêtes et des sauces de cette marque, vendues dans des épiceries fines. Elle a été publiée ce mercredi 27 novembre.

Rappel conso : quels sont les produits concernés ?

L’alerte concerne plusieurs produits de la marque Les Essentiels. La soupe de courgette à la coriandre, vendue en format 480 ml, fait partie des aliments rappelés. Sa référence est GTIN 3700600314312 Lot L219-23-CO, et sa commercialisation a démarré le 17 août 2023, avec une date de durabilité minimale établie au 30 août 2026.

La soupe aux lentilles corail est aussi rappelée. Vendue sous le même format, elle a pour référence GTIN 3700600314343 Lot L219-23-COR. Elle a été distribuée à partir du 30 août 2024. Enfin, la soupe aux légumes du soleil au basilic bio est aussi concernée. Sa référence est GTIN 3700600314336 Lot L219-23-LEG. Elle a été commercialisée à partir du 17 août 2023 et jusqu’au 19 novembre dernier.

Deux sauces tomates sont également rappelées : celle au piment d’Espelette bio, portant la référence GTIN 3700600314497, et celle au basilic bio, dotée de la référence GTIN 3700600314350.

#RappelProduit Les Essentiels soupe de Courgettes au Coriandre BIO 480 Ml - Les Essentiels



Risques : Défaut de fabrication, défaut d'étanchéité (ex: micro fuites, thermoscellage défectueux) ou anomalies de conditionnement



Motif : Défaut de stérilisationhttps://t.co/WsignZVoIe pic.twitter.com/Pqs7OHvLJl — RappelConso (@RappelConso) November 28, 2024

Pourquoi ces produits sont-ils rappelés ?

Pour ces différents produits, les autorités ont constaté des défauts de stérilisation. "Ces produits ont été fabriqués et/ou conservés dans des conditions ne permettant pas d'apporter de garanties sanitaires satisfaisantes, prévient le communiqué de Rappel Conso. Ces produits sont donc susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs." Ainsi, il est rappelé qu’ils ne doivent pas être consommés, mais détruits. Un remboursement peut être demandé.

Quels sont les risques en cas de défaut de stérilisation ?

La consommation de produits mal stérilisés peut être dangereuse pour la santé. Elle peut notamment entraîner le botulisme, une maladie liée à une toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum. "Les spores de C. botulinum sont présentes à de faibles niveaux dans une large variété d’aliments, prévient l’Anses. La présence de toxine botulique dans les aliments transformés peu acides est souvent due à un défaut de maîtrise du procédé de stérilisation, salaison, et/ou à une rupture de la chaîne du froid." La maladie provoque différents symptômes principalement digestifs, comme les vomissements ou la diarrhée, mais elle peut aussi avoir des effet sur la vue : vision floue, double, pupilles dilatées, etc. Une sécheresse de la bouche, des difficultés de déglutition ou d’élocution peuvent aussi apparaître. "Pour les formes les plus graves, une paralysie flasque des membres et des muscles respiratoires pouvant entraîner la mort dans moins de 5 % des cas en France", alerte l’Anses.