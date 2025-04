Rappel massif de pots pour bébés Nestlé : une toxine détectée en grande quantité

L'ESSENTIEL Certains petits pots de la marque Nestlé font l'objet d'un rappel national.

Des taux élevés d'une toxine appelé ochratoxine A y ont été détectés.

Les petits pots incriminés ont été commercialisés entre le 18 septembre 2024 et le 18 avril 2025.

Si vous avez acheté des petits pots pour bébés de la marque Nestlé, prudence. Plusieurs références, vendues par les grandes surfaces Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U, Leclerc, LIDL et Intermarché, font l’objet d’un rappel. Cette mise en garde a été rapportée par le site Rappel Conso, le 19 avril 2025.

Des taux élevés d’une toxine appelée ochratoxine A, une substance naturelle produite par certaines moisissures, ont été détectés dans ces produits.

Rappel de petits pots : comment les reconnaître ?

Le rappel concerne des petits pots santé des marques Nestlé P’tite Recette, Nestlé Naturnes et Nestlé P’tit Souper. Plus précisément, il s’agit des recettes : Lentilles Vertes Jambon, Paella, Spaghetti Bolognaise, Tajine de Poulet, Couscous, Spaghetti Bolognaise BIO, Pastasotto Légumes Verts Carottes et Légumes du Soleil Dinde riz.

La mesure a été décidée "par mesure de précaution suite à un dépassement de limite réglementaire ponctuel sur de l'ochratoxine A".

Les produits retirés de la vente ont été commercialisés entre le 18 septembre 2024 et le 18 avril 2025. N’hésitez pas à inspecter vos placards, car leur date de péremption est comprise entre le 30 août 2025 et le 28 février 2026.

Si vous êtes en possession de l’un des petits pots incriminés, il est demandé de ne pas le consommer et de le ramener en magasin pour obtenir un remboursement.

#RappelProduit Plats complets pour bébé - Nestlé® P’tite Recette, Nestlé® Naturnes® et Nestlé® P’tit Souper Risques : Autres contaminants chimiques Motif : Par mesure de précaution suite à un dépassement de limite réglementaire ponctuel sur de l'ochrato... https://t.co/Hdg2TZi5TZ pic.twitter.com/GCHmvNmz6D — RappelConso (@RappelConso) April 18, 2025

Ochratoxine A : une toxine potentiellement cancérigène

L’ochratoxine A est une mycotoxine produite par certaines moisissures. Elle peut être présente dans des denrées alimentaires comme des céréales, des viandes en conserve, des fruits frais et secs ou des fromages.

Les autorités sanitaires européennes ont établi une dose hebdomadaire tolérable pour cette toxine, car elle est soupçonnée d’être néfaste, notamment pour les reins. "De nouvelles données, rendues disponibles depuis la dernière évaluation de 2006, suggèrent que l'ochratoxine A peut être génotoxique en endommageant directement l'ADN. Les experts ont confirmé qu'elle pouvait également être cancérigène pour le rein", précise l'EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments) sur son site.

Toutefois, Rappel Conso veut rassurer les jeunes parents. "Seule une consommation répétée tout au long de sa vie pourrait avoir un impact", assure l’agence. Elle ajoute ensuite : "les résultats dont nous disposons nous permettent de vous rassurer sur le fait qu’aucun autre lot de ces produits ni aucune autre référence des marques Nestlé P’tite Recette, Nestlé Naturnes et Nestlé P’tit Souper ne sont concernés par ce rappel".