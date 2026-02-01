Au réveil, ce geste tout simple permet d’éviter les otites

L'ESSENTIEL Une habitude matinale permet de réduire de 30 % le risque d’otite selon une nouvelle étude.

60 à 70 % des cas d'otite aiguë sont dus à une bactérie, selon l’Assurance maladie, et tous les autres à un virus. Cette infection est le plus souvent causée par une rhinopharyngite, c’est-à-dire un rhume… Le nez et les oreilles sont donc liés, raison pour laquelle prendre une simple habitude matinale pourrait vous protéger contre les otites.

Se moucher permet d’éviter les otites

Selon une nouvelle étude, relayée par Sciencepost, se moucher tous les matins dès le réveil pourrait réduire le risque d’otite de 30 %. Outre l’amélioration de la ventilation nasale, qui a un impact sur la sphère ORL, ce geste a plusieurs avantages : expulser le mucus, les fluides et potentiellement les bactéries accumulés pendant la nuit et dégager les voies respiratoires.

Mais pourquoi cette toute petite habitude a un tel impact ? La nuit, en position allongée, toutes les sécrétions et les bactéries stagnent dans notre nez. Quand on se lève sans se moucher, elles ne se contentent pas de rester tranquillement dans nos narines. Elles se déplacent vers les trompes d’Eustache, puis continuent leur chemin jusqu’au tympan, avant d’infecter les oreilles. Une fois arrivée ici, c’est gagné pour les bactéries, vous allez souffrir d’une otite.

Se moucher doucement, une narine après l’autre

Néanmoins, pour que cette habitude soit réellement efficace, il faut y aller en douceur. Il est recommandé de se moucher délicatement, sans quoi l’effet pourrait être totalement inverse : vous risquez d’envoyer tous les agents pathogènes vers vos oreilles.

Selon le Dr Caroline Pombourcq, la meilleure méthode pour se moucher est d’expirer d’abord par une narine puis par l’autre - pas les deux en même temps - pour réduire la pression excessive sur les voies nasales. Ensuite, elle conseille de souffler doucement par le nez afin d’éviter les saignements ou l’aggravation de la congestion nasale.

Si malgré toutes ces précautions, vous suspectez une otite, il faut consulter votre médecin traitant. Les principaux symptômes de cette infection sont

une douleur à l'oreille;

la sensation que son oreille est bouchée, ce qui peut se traduire par des bourdonnements ou une baisse d'audition;

de la fièvre, supérieure à 38 °C.

Chez les nourrissons et les enfants qui ne peuvent pas s’exprimer, souvent touchés par cette maladie, les symptômes sont moins clairs. La fièvre peut être accompagnée d’une irritabilité, de pleurs, de cris, de réveils nocturnes, d’une fatigue intense, de troubles digestifs ou encore d’un refus de s’alimenter. Une fois le diagnostic posé, le médecin prescrit des médicaments qui feront rapidement disparaître l’otite et tous ses symptômes.