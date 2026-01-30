Les crises cardiaques n’impliquent pas seulement le cœur

L'ESSENTIEL "Le cœur n'est pas le seul organe impliqué" en cas de crise cardiaque.

Lorsque que les artères se bouchent, le flux sanguin est restreint et l'oxygénation est interrompue, une crise cardiaque survient. Cela correspond à la destruction d'une partie plus ou moins importante du myocarde. Afin d’examiner et traiter l’infarctus du myocarde, les médecins se concentrent sur le cœur comme sur un organe isolé. Pourtant, d’autres systèmes sont affectés par cet événement cardiaque. C’est ce qu’ont récemment mis en avant des scientifiques de l’université de Californie à San Diego (États-Unis) dans une étude parue dans la revue Cell.

Le système immunitaire est activé en cas de crise cardiaque

À l’aide de diverses techniques scientifiques, dont l'échocardiographie, la coloration moléculaire, la microscopie à feuille de lumière et l'imagerie ultrasonore, les auteurs ont découvert que le cerveau percevait la crise cardiaque comme une blessure. Après avoir mené des expériences sur des souris, ils ont identifié des neurones sensoriels vagaux qui augmentent l'innervation ventriculaire après une crise cardiaque. Ces neurones détectent d'abord la blessure et transmettent des signaux à des structures cérébrales spécifiques. Cela entraîne l'activation du système immunitaire malgré l’absence d’agents pathogènes. "Cette suractivation du système immunitaire aggrave probablement les lésions cardiaques", selon les chercheurs américains. Le fait de bloquer les signaux sensoriels et immunitaires transmis entre le cœur et le cerveau a arrêté la propagation de la maladie, en réduisant l’étendue de la partie du cœur qui a été abîmée, les électrocardiogrammes anormaux, la dysfonction cardiaque, l'innervation sympathique et l’activation d’une molécule du système immunitaire, qui déclenche et entretient l’inflammation.

"En modulant le système immunitaire, nous pourrions peut-être induire une réponse thérapeutique"

"Nous pensons qu'il s'agit de la première caractérisation complète d'une approche à triple nœud impliquant le cœur, le cerveau et le système neuro-immunitaire. L'infarctus est évidemment centré sur le cœur, mais nous innovons dans la recherche sur ce sujet en démontrant que le cœur n'est pas le seul organe impliqué", a déclaré Vineet Augustine, qui a participé aux travaux. Bien que l’équipe espère encore élucider les mécanismes précis impliqués, elle suggère que de nouveaux traitements contre l'infarctus pourraient minimiser les effets néfastes involontaires du système immunitaire après cet événement cardiaque. "Les traitements actuels visent à réparer le cœur, notamment par le pontage coronarien, l'angioplastie et les anticoagulants, autant d'interventions invasives. Ces recherches montrent qu'en modulant le système immunitaire, nous pourrions peut-être induire une réponse thérapeutique", ont conclu les scientifiques.