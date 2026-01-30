Pourquoi vous avez raison de faire la sieste cet après-midi

L'ESSENTIEL La sieste peut aider le cerveau à se régénérer et à améliorer sa capacité d’apprentissage.

Le cerveau des participants voyait sa capacité à former de nouvelles connexions améliorée après la sieste.

La sieste peut aider à maintenir la performance, même en cas de forte charge de travail.

Faire la sieste est loin d’être du temps perdu. Ce moment de repos diurne serait même très bon pour le cerveau. Les chercheurs de l’Hôpital universitaire de Freiburg (Allemagne), les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Université de Genève (UNIGE), qui se sont penchés sur cette habitude, ont, en effet, découvert que cette habitude aide à réorganiser les connexions neuronales. Ce qui facilite l’apprentissage et la mémorisation.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Neurolmage, le 14 janvier 2026.

La sieste permet de "recalibrer" le cerveau

Pour mieux comprendre l’impact des brefs endormissements en journée sur le cerveau, les chercheurs ont réuni 20 adultes en bonne santé pendant deux après-midi. Lors de la première, il a été demandé aux participants de faire une sieste tandis qu’ils devaient rester éveillés tout le temps au cours de la deuxième. Ils dormaient en moyenne 45 minutes.

Lors des deux séances, les volontaires ont été soumis à un électroencéphalogramme (EEG) et à une séance de stimulation magnétique transcrânienne (SMT). Ces procédures ont permis à l’équipe de mesurer la force et la flexibilité de leurs synapses.

Les résultats ont montré que la force synaptique globale dans le cerveau était réduite après la sieste. Ce qui indique l’effet réparateur du sommeil. De plus, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions était nettement améliorée par rapport au moment sans pause dans les bras de Morphée. Les chercheurs comparent ce phénomène à un "recalibrage" du cerveau.

"Après une sieste, le cerveau était ainsi mieux préparé à encoder de nouvelles informations que s’il était resté éveillé pendant une période de temps équivalente", concluent les auteurs dans leur communiqué. "Cette étude nous aide à comprendre l’importance des courtes phases de sommeil pour la récupération mentale", ajoute le Pr Kai Spiegelhalder. Elles peuvent aider à "retrouver une clarté d’esprit et à rester concentré”.

Une courte sieste peut booster l’efficacité au travail

Ces travaux apportent des preuves scientifiques aux nombreux constats des adeptes de la sieste : dormir brièvement en journée améliore la concentration, l’apprentissage et l’efficacité. Pour les chercheurs, il n’y a donc plus de doute possible. La sieste aide à la productivité. Elle pourrait "être particulièrement utile dans les professions ou les activités qui exigent une grande capacité de performance mentale ou physique, comme la musique, le sport ou les domaines critiques pour la sécurité", ajoutent-ils.

"Une sieste peut aider à maintenir la performance, même en cas de forte charge de travail", indique le Pr Christoph Nissen.

Toutefois, l’expert et ses collègues précisent que leur étude ne doit pas conduire à conclure que les problèmes de sommeil occasionnels mènent automatiquement à une baisse de performance. "En particulier dans le cas d’une insomnie chronique, les systèmes de régulation du sommeil et de l’éveil sont en grande partie intacts. Ce sont plutôt les soucis générés par la crainte de rester éveillé qui posent un problème. Dans de tels cas, une thérapie cognitive comportementale de l’insomnie (TCC-I) est plus appropriée que les somnifères, car ces derniers perturbent les processus de récupération naturels du cerveau et peuvent entraîner une dépendance", expliquent les scientifiques.